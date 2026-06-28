Хамовнический суд Москвы рассмотрит дела о хищении около 500 млн рублей при строительстве объекта «Каспий» — пункта базирования Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России в дагестанском Каспийске. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа проходят трое обвиняемых: бывший гендиректор екатеринбургской компании «Уралвоенпроект» Александр Кацер, ее бенефициар Андрей Ансимов и оренбургский бизнесмен Максим Скворцов. Дело Ансимова выделено в отдельное производство: бизнесмен признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Расследование началось после того, как силовики выявили махинации при исполнении госконтракта, заключенного Минобороны и Военно-строительной компанией в июне 2022 года. Контракт предусматривал строительно-монтажные работы на объектах береговой инфраструктуры флотилии — корабельных причалах, гидротехнических сооружениях и других площадках.

На эти цели военное ведомство выделило несколько миллиардов рублей. Субподрядчиком выступило ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС).

По версии следствия, умысел на «незаконное извлечение выгод и преимуществ для себя и других лиц» возник у Ансимова, Кацера и Скворцова «не позднее 30 августа 2022 года». Фигуранты подготовили фиктивную документацию для участия «Уралвоенпроекта» в закупке, после чего компания заключила договоры субподряда с ФГУП ГУСС.

По данным «Ъ», с 15 сентября 2022 года по 16 ноября 2023 года на счет «Уралвоенпроекта» в качестве аванса поступило около полумиллиарда рублей. Затем, как следует из материалов дела, средства были переведены на счета двух дагестанских фирм-однодневок.

Как полагает следствие, эти компании частично исполнили свои обязательства — «для создания видимости выполненных работ». Основная часть денег, по мнению обвинения, была выведена на счета людей, связанных с фигурантами дела.

Когда исчезновение средств выявили, ФГУП ГУСС подало к «Уралвоенпроекту» иски почти на 3,5 млрд рублей. Подрядчик, в свою очередь, безуспешно попытался взыскать 1,5 млрд рублей с двух дагестанских фирм. В августе 2025 года компания была признана банкротом.

В материалах дела, по данным «Коммерсанта», говорится, что нецелевое использование бюджетных средств нанесло существенный вред интересам государства, а сроки строительства объекта «Каспий» были сорваны.

Это дело — не единственное, в котором фигурируют Кацер и Скворцов, отмечает газета. С февраля прошлого года Черемушкинский суд Москвы рассматривает схожие обвинения в злоупотреблении полномочиями при исполнении оборонных контрактов: там они проходят уже как участники преступного сообщества. По данным СКР, ОПС действовало в 20 регионах России — в том числе на территории Севастополя, в Московской и Смоленской областях.

По этому эпизоду обвиняются еще семь человек, включая предполагаемого организатора сообщества — гендиректора компании «СД Атриум» Татьяну Алябьеву. По версии следствия, ее фирма долгое время получала крупные субподряды на возведение гражданских объектов Минобороны и выводила деньги через подконтрольные фирмы-однодневки. Средства, предназначенные для школ, многоквартирных домов и казарм в военных городках, до адресатов не доходили.

В числе пострадавших оказалось и ГРУ Генштаба, реконструкцию казарменно-жилищного фонда которого должна была выполнить компания Алябьевой.

Алябьева ранее была судима. В 2021 году Черемушкинский суд признал ее виновной в махинациях при работах в части ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области и на объектах военного городка в Ульяновске. Тогда она получила четыре года условно, но апелляция заменила срок на реальный.