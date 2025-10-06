Прокат фильма Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина» в Турции продлили на третью неделю. Об этом сообщила ТАСС руководитель международной дистрибуции и копродукции Kunay Film Алина Арслантюрк. По ее словам, решение связано с устойчивым зрительским интересом и хорошими сборами картины.

«На данный момент фильм “Пророк. История Александра Пушкина” в Турции посмотрели свыше 9 тыс. зрителей, а кассовые сборы превысили 2 млн лир. Уже в первую неделю картина вошла в топ-10 бокс-офиса страны, заняв 8-е место — это большой успех для русскоязычного фильма и важный результат для компании Kunay, которая с прошлого года системно развивает прокат российского кино в Турции. Прокат фильма продлили на третью неделю», — рассказала Арслантюрк.

По ее словам, успех во многом обеспечили оригинальные рекламные решения. В частности, для продвижения картины команда Kunay Film запросила у российских коллег костюм Юрия Борисова, сыгравшего Пушкина, и сняла с турецким актером серию вирусных роликов о «гуляющем по Стамбулу Пушкине». Рекламная кампания сопровождалась активной работой со школами, университетами и культурными организациями, что помогло привлечь внимание не только русскоязычной диаспоры, но и турецких зрителей.

Премьера фильма состоялась в историческом кинотеатре Стамбула Atlas Sineması. Ленту представил режиссер Феликс Умаров. По данным Арслантюрк, рекламная кампания и гала-премьера охватили в соцсетях более 1 млн пользователей. Компания продолжает продвижение через специальные показы — для школ с преподаванием русского языка, университетов, языковых курсов и культурных центров.

«Таким образом, проект стал не только заметным событием для русскоязычной диаспоры, но и начал формировать интерес к российскому кино среди турецкой аудитории, что, безусловно, является важным шагом в развитии культурного обмена между нашими странами», — подчеркнула Арслантюрк.

Фильм создан при поддержке Фонда кино. Производством занимались компании «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-медиа»), «Кинослово», а также «Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова».