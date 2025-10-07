Госдума приняла в первом чтении законопроект, который поэтапно ограничивает количество «дорогих» микрозаймов у россиян. Инициативу, как передает корреспондент RTVI, поддержали 295 депутатов, против выступили 51 парламентарий, двое воздержались.

Согласно тексту документа, с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года можно будет взять не более двух займов полной стоимостью свыше 200% годовых, а после — не более одного займа с полной стоимостью более 100% годовых.

Кроме того, предусматривается период охлаждения: после погашения микрозайма новый можно будет взять только через три дня.

Во время обсуждения первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Константин Бахарев заявил, что услугами микрофинансовых организаций (МФО) пользуются около 14 млн человек, многие из которых накапливают долги.

«На рынке сохраняются недобросовестные практики, например, просроченные потребительские займы переоформляются в новые при наличии непогашенной задолженности. При этом долг и начисленные проценты по ранее полученным займам включаются в тело вновь выдаваемых», — сообщил он.

Законопроект, по словам депутата, предлагает снизить размер максимальной переплаты по займу со 130% до 100% от тела долга.

«То есть, если клиент оформил заем в размере 10 тысяч рублей, ему не придется возвращать сверх этой суммы более 10 тысяч вне зависимости от периода просроченной задолженности», — пояснил Бахарев.

Законопроект также повышает максимальный размер займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 5 до 15 миллионов рублей. В комитете Госдумы по финансовому рынку это объясняют тем, что действующий лимит не менялся с 2018 года.

Новые меры направлены на расширение возможностей малого и среднего бизнеса в привлечении доступных средств, развитие внутреннего рынка капитала, поддержку малого предпринимательства, а также учитывают потребность рынка МФО.

В России и так очень высокая закредитованность физлиц, и кредиты, которые можно получить за 10—15 минут, в принципе не нужны, заявила во время обсуждения депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«На мой взгляд, тенденция должна быть совершенно другая: нужно сжимать сферу деятельности микрофинансовых организаций, сокращать размер кредита, исключать целый ряд заемщиков, чтобы они не имели права брать микрозаймы. То есть мы должны избавляться постепенно от этой системы, она ничего хорошего стране не дает», — заявила она.

Схожую позицию выразил депутат Госдумы Андрей Алехин, назвавший МФО «ловушкой для людей с низким уровнем финансовой грамотности».

«Статистика показывает, что средний возраст тех, кто обращается за признанием банкротства, снизился с 35—40 лет до 22—30 лет», — сообщил он.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет во время обсуждения высказал мысль, что парламентарии законопроектом «оттягивают время» до отказа от «мошеннических схем» МФО.

«Мы в любом случае придем к тому, что надо будет передавать эти полномочия [выдачи кредита] госструктурам, и только в этом решение, думаю, данной проблематики. Считаю, что необходимая обязанность все-таки государственным банкам заниматься микрозаймом. Тогда этот вопрос может сдвинуться с места, и мы будем действовать в интересах наших граждан и потребителей», — заявил Шеремет.

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что «микрофинансовые организации производят впечатление мошенничества». «Это ростовщичество, это узаконенный грабеж», — подчеркнул он.