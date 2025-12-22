Финская ассоциация оленеводов заявила о рекордном росте количества нападений волков на оленей со смертельным исходом: в 2025 году произошло около 1950 таких инцидентов — почти на 70% больше прошлогоднего показателя. Местные жители считают, что эта тенденция связана с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине, пишет CNN.

Финские специалисты убеждены, что обитающие на территории страны северные олени по большей части гибнут из-за волков, попадающих туда из-за российской границы. По их мнению, многие россияне, которые раньше активно охотились в приграничных лесах, перестали это делать, потому что участвуют в СВО.

«Это может привести к резкому увеличению численности таких хищников, как медведи, росомахи, рыси и волки, которые охотятся на северных оленей», — приводит CNN мнение финских ученых и оленеводов.

Финский институт природных ресурсов за последнее десятилетие собрал по всей стране и проанализировал тысячи образцов волчьей ДНК из фекалий и мочи. Недавно его сотрудники отметили резкий рост численности волков с ДНК-маркерами, которых раньше в стране никогда не фиксировали. Они пришли к выводу, что эти хищники, скорее всего, пришли из России.

Волки в Финляндии классифицируются как вид под угрозой исчезновения, но в ноябре 2025 года правительство страны приняло закон, разрешающий на них охотиться. Зоозащитники выступали против, но Министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства заявило о необходимости контроля численности популяции. Лицензии на отстрел хищников выдаются в первую очередь жителям районов, где развито оленеводство.

Владелец фермы «Мир оленей» Юха Куяла заявил CNN, что почти ежедневно находит туши своих убитых волками питомцев. Он живет в Куусамо, на севере Финляндии, примерно в 40 км от границы с Россией.

«Это очень печально. Очень-очень печально». Баланс нарушен. Волков так много, что они угрожают всей экосистеме здесь… Они просто убивают, убивают и убивают. Если мы ничего не предпримем, через несколько лет на целых территориях не останется оленей. Это печально, потому что оленеводство — старейшее занятие во всей Финляндии», — жалуется фермер.

По словам Куялы, особенно болезненна для него потеря самок оленя, поскольку половой зрелости они достигают только в двухлетнем возрасте и вынашивают по одному детенышу в год.

Министерство сельского хозяйства и лесоводства Финляндии подсчитало, что потеря самки для оленевода означает убыток в размере 1572 евро ($1835). Власти страны предоставляют фермерам компенсации в таких случаях, но для их получения надо потратить много времени и сил на оформление документов, а размер выплаты не покрывает ущерб.