Правительственная комиссия одобрила законопроект Минфина, обязывающий Центральный банк передавать в Федеральную налоговую службу данные о россиянах, получающих на карты доходы от других физических лиц без уплаты налогов. Как сообщает РБК со ссылкой на документ, новая система призвана устранить пробелы в налоговом контроле за переводами между гражданами.

Согласно проекту, ЦБ будет направлять в ФНС информацию о подозрительных переводах, после чего налоговая сможет запрашивать у банков выписки по счетам таких граждан без открытия полноценной проверки.

В пояснительной записке отмечается, что платежи за реальные услуги — аренду, репетиторство, ремонт — часто маскируются под безвозмездные «подарки», создавая серую зону, где доходы не декларируются и не облагаются НДФЛ.

Критерии отбора, вероятно, будут включать систематические крупные или небольшие поступления, свидетельствующие о предпринимательской деятельности.

«За какими платежами прежде всего я бы ожидал контроль — за систематическими крупными платежами, за систематическими небольшими платежами, которые могут свидетельствовать о сдаче имущества в аренду, об оказании услуг в сфере c2c», — пояснил партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Александр Ерасов.

По его словам, для первичного отбора будут использовать цифровые алгоритмы, а точечные проверки начнутся с крупных сумм за последние три года.

Сейчас налоговая может запрашивать данные у банков лишь в исключительных случаях. Ключевое нововведение — создание системы регулярного обмена данными между ФНС и ЦБ, что позволит алгоритмам сопоставлять информацию и точнее выявлять сокрытие доходов.

РИА Новости пишет, что под контроль попадут репетиторы, парикмахеры, сантехники, риелторы и владельцы недвижимости, сдающие жилье и получающие оплату на карты. По мнению экспертов, может стимулировать граждан к легализации через самозанятость или ИП, а также спровоцировать отток в наличные расчеты.