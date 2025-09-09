Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 8 сентября перед депутатами национального парламента, объявил о перестройке финансовой системы страны, основанной на либерализации рынка цифровых активов. Так, часть госрезервов Казахстана теперь будет размещена в криптовалюте, а «цифровое тенге» начнет активно внедрятся в расчетах госхолдингов и бюджетов всех уровней. Перестройке подвергнется и Национальный фонд Казахстана — аналог российского Стабилизационного фонда, его средства будут теперь идти на кредиты и инвестиции.

Токаев подчеркнул необходимость проведения в ближайшее время реформы финансовой системы страны, «с учетом современных реалий». Президент Казахстана уверен, что «необходимо сделать фокус на криптоактивах», для чего, на базе инвестиционной корпорации Национального банка, будет создан новый Государственный фонд цифровых активов. Он займется накоплением стратегического крипторезерва из «наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада».

Также в рамках финансовой реформы, как сообщил Токаев, депутатам до конца 2025 года необходимо будет принять новый закон «О банках», который предусматривает продвижение финтеха и либерализацию оборота цифровых активов, а правительство и Нацбанк должны ускорить формирование полноценной экосистемы цифровых активов, включая внедрение «цифрового тенге». Данная криптовалюта, сейчас конечно используется при финансировании проектов из Национального фонда (аналог российского Стабилизационного фонда — прим. RTVI), напомнил Токаев, однако теперь считает президент, пора масштабировать использование “цифровое тенге” в “рамках республиканского и местных бюджетов, а также бюджетов госхолдингов”.

Также, по мнению президента, «для создания дополнительных источников инвестиций» необходимо и переосмыслить роль Национального фонда как «инструмента устойчивого развития».

Национальный фонд Казахстана был создан в 2001 году, источниками его пополнения являются налоги от предприятий нефтегазового сектора. Фонд создавался для обеспечения стабильного социального экономического развития страны, накопления финансовых средств для будущих поколений, снижения зависимости экономики от воздействия неблагоприятных внешних факторов и снижения зависимости республиканского и местных бюджетов от конъюнктуры мировых цен. Средства фонда размещаются в низкорискованные активы за рубежом — в основном это ценные бумаги США и других западных стран, золото и т.д. Средства фонда не могут использоваться для кредитования физических и юридических лиц и в качестве обеспечения исполнения обязательств и в основном, выступали в качестве средства балансировки бюджета страны в виде гарантированных и целевых трансфертов.

Касым-Жомарт Токаев считает что цели и задачи Нацфонда должны кардинально измениться. Теперь его средства, уверен президент, должны использоваться и «для финансирования перспективных небольших проектов, с высокой рыночной перспективой».

После таких революционных заявлений, не менее радикальные тезисы оратора об активном привлечении банков «второго уровня» в кредитование местной экономики и поручение правительству совместно с Национальным банком разработать программу инвестирования $1 млрд в высокотехнологичные отрасли казахской экономики, прозвучали уже как фоновые.