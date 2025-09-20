ВСУ должны «идти на Москву», не ограничиваясь возвращением к границам 1991 года, заявил в интервью «Апостроф TV» экс-президент Украины Виктор Ющенко. По его мнению, выход украинской армии к границам 1991 года — это не та «формула победы», которая нужна стране.

«Мы по-разному считаем, что такое победа. Кто-то говорит “оставляйте линию соприкосновения такой, какая она есть и то благодарите Бога”. А я не хочу так оставлять. Я не могу так оставлять. <…> Кто-то говорит: давайте до хутора Михайловского. А я говорю: и все? Вы самую большую проблему оставляете своим детям и внукам. <…> На Москву!» — подчеркнул Ющенко.

Он добавил, что те, кто считает «формулой победы» выход Украины к границам 1991 года, лукавят или ошибаются.

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Максим Бужанский, комментируя заявление экс-президента, назвал его «бесполезно-блаженным идиотом».

«К счастью, он не забывает периодически напоминать об этом, как сегодня, заявлением о том, что нам нужно идти на Москву. Почему-то из студии, а не в Межевой, Покровске или Купянске. Уверен, что безнадежно не туда наша страна необратимо начала сворачивать, когда перешла от жесткого прагматизма Кучмы к хуторскому мессианству Ющенко, все остальное было следствием», — заявил парламентарий.

В августе Ющенко назвал Украину «бронежилетом Европы», заявив, что никто «не может столь эффективно сделать политику безопасности для Европы, как сегодня делает украинский солдат».

«За 4% бюджета Пентагона мы выполняем задачу, которую должен делать весь континент», — добавил он.