Warner Bros. добавила в свой график релизов на 2027—2028 годы несколько новых проектов, включая приквел «Одиннадцати друзей Оушена» с Марго Робби, спин-офф хоррора «Орудия» и седьмую часть франшизы «Пункт назначения». Анонс был сделан на выставке CinemaCon в Лас-Вегасе, пишет Variety.

Премьера приквела «Оушена» запланирована на 25 июня 2027 года. Ранее сообщалось, что главную роль в фильме исполнит Марго Робби, а режиссером выступит Джей Роуч («Бомба»). Сюжет держится в секрете, но, как предполагается, действие будет разворачиваться в Европе 1960-х годов.

Среди других дат: «Месть Ла Льороны» выйдет 9 апреля 2027 года, «Зловещие мертвецы: Гнев» — 7 апреля 2028 года, «Пункт назначения 7» — 12 мая 2028 года, а спин-офф хоррора «Орудия» под названием «Глэдис» — 8 сентября 2028 года. Также в планах студии — триллер Зака Креггера «Потоп» (11 августа 2028 года) и пока не имеющий названия фильм База Лурмана о Жанне д’Арк (22 ноября 2028 года).

Руководители студии Майк Де Лука и Пэм Эбди, возглавившие Warner Bros. в 2022 году, сообщили, что студия увеличила количество релизов с 6 фильмов в 2022-м до 11 в 2025-м. В 2026 году планируется выпустить 14 картин, а в 2027-м — 18.

«Посмотрите, мы знаем, что не все они окажутся успешными, — признала Эбди. — В этом бизнесе не бывает версий без риска. Но наша работа — делать ставки и отвечать за них, когда что-то идет не так». Добавленные в график фильмы могут сдвинуться в случае завершения слияния Warner Bros. с Paramount Skydance, однако гендиректор Paramount Дэвид Эллисон пообещал выпускать 30 фильмов в год после объединения компаний.

На данный момент более 1000 голливудских звезд и деятелей киноиндустрии подписали открытое письмо против планируемого слияния Paramount Skydance и Warner Bros. Discovery. Авторы письма отмечают, что сделка приведет к дальнейшей консолидации медиаландшафта, сокращению числа фильмов и сериалов, потере рабочих мест и уменьшению выбора для зрителей. В случае одобрения слияния количество крупных киностудий в США сократится до четырех.