Казахстан приблизился к полной цифровизации розничных платежей: доля безналичных операций в стране достигла 90%. Как отметил вице-премьер и министр цифрового развития Жаслан Мадиев, выступая на форуме Freedom Inside, организованном Freedom Holding Corp. в Астане, этот показатель отражает не точечный рост, а результат системной трансформации финансовой инфраструктуры и государственных сервисов.

В сопоставимых экономиках региона динамика остается более сдержанной. В частности, по данным главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, в России доля безналичных платежей по итогам 2025 года составила 88%, что указывает на сохраняющийся, хотя и сокращающийся, разрыв в уровне цифровизации платежной среды.

Масштаб цифровых государственных сервисов

По словам Мадиева, правительство последовательно расширяет доступ к государственным услугам через цифровые каналы, включая интеграцию с банковскими приложениями, что позволило сделать их массовыми и удобными для пользователей.

По итогам 2025 года цифровые госуслуги в Казахстане заметно масштабировались. Общее число онлайн-операций превысило 50 млн, из которых почти половина пришлась на eGov Mobile, а остальная часть — на банковские сервисы, интегрированные с государственными платформами.

Пользовательская база также выросла: аудитория eGov.kz превысила 15 млн человек, мобильного приложения — 11,7 млн, из которых 6,4 млн пользуются им ежемесячно. В течение года было запущено более 220 новых цифровых сервисов.

Цифровизация затронула и бизнес-сегмент. Через eGov Business оказано 4,6 млн услуг, а ключевые сервисы национальных операторов переведены в онлайн, что упростило взаимодействие компаний с государством.

Технологический оптимизм и институциональная среда

Генеральный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отмечает, что Казахстан демонстрирует редкую модель, в которой высокий уровень технологического оптимизма сочетается с активной ролью государства. По его оценке, цифровизация становится инструментом решения институциональных задач и формирует устойчивое конкурентное преимущество.

Согласно данным ООН, Казахстан входит в десятку стран по уровню развития онлайн-услуг, что отражает зрелость цифровой инфраструктуры.

Регулирование и развитие искусственного интеллекта

Развитие цифровой экономики в Казахстане сопровождается выстраиванием нормативной рамки в сфере новых технологий. В стране принят закон, регулирующий использование искусственного интеллекта: он закрепляет требования к прозрачности алгоритмических решений, защите прав пользователей и системе управления рисками, а также устанавливает правила применения ИИ в социально значимых отраслях, включая здравоохранение и социальную сферу.

Дополнительно при президенте сформирован Совет по развитию искусственного интеллекта. Эта структура выполняет функцию экспертной площадки, отвечающей за выработку стратегических приоритетов и координацию внедрения ИИ-решений на уровне государственной политики.

Экосистемная стратегия и масштабирование Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp. выступает одним из ключевых участников цифровой трансформации, развивая экосистемную модель бизнеса. Компания представлена в 21 стране, а объем ее активов превышает 10 млрд долларов.

Расширение географии остается важной частью стратегии Freedom Holding. В 2025 году холдинг получил лицензию в Абу-Даби и вышел на рынок Ближнего Востока, а также объявил о покупке 99,32% Turkish Bank A.Ş., что открыло доступ к рынку с населением около 90 млн человек. Параллельно компания изучает запуск проектов в Грузии и Пакистане и продолжает развитие в США и Европе.

Центральным элементом экосистемы является SuperApp, объединяющее финансовые и нефинансовые сервисы, включая банковские продукты, брокерские услуги, страхование и доступ к государственным услугам. К марту 2026 года число пользователей приложения достигло 5 млн, а совокупная клиентская база превысила 11 млн человек.

Публичный статус, инвесторы и технологические партнерства

С 2019 года Freedom Holding Corp. торгуется на NASDAQ, став первой инвестиционной компанией из СНГ на этой площадке. За это время акции выросли более чем в десять раз, а капитализация приблизилась к 10 млрд долларов.

Freedom Holding Corp. вошла в индекс Russell 3000 и была включена в инвестиционный портфель Moneyball от The Motley Fool, что отражает растущий интерес со стороны глобальных инвесторов. В структуре акционеров представлены крупные институциональные игроки, включая BlackRock, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.

Инфраструктура ИИ и партнерства с глобальными технологическими компаниями

Отдельным направлением развития Freedom Holding Corp. становится создание инфраструктуры для искусственного интеллекта и облачных вычислений. Компания участвует в проекте строительства вычислительного центра стоимостью около 2 млрд долларов, ориентированного на работу с высоконагруженными ИИ-моделями и обработку больших данных. Технологической основой выступают решения NVIDIA, которые используются для построения высокопроизводительных вычислительных кластеров.

Параллельно компания выстраивает взаимодействие с глобальными облачными провайдерами. Сотрудничество с Microsoft связано с возможной интеграцией инфраструктуры в экосистему Azure и развитием гибридных облачных решений, что позволяет сочетать локальные вычислительные мощности с глобальными сервисами хранения и обработки данных.

Взаимодействие с Amazon, в свою очередь, ориентировано на использование инструментов AWS для масштабирования сервисов и создания платформы, способной обслуживать как локальных, так и международных клиентов. Речь идет о формировании инфраструктуры, совместимой с глобальными стандартами облачных вычислений, что критично для привлечения внешних пользователей и интеграции в международные технологические цепочки.