Казахстанский инвестхолдинг Freedom Holding Corp. предпринимателя Тимура Турлова удвоил чистую прибыль, заработав $76 млн за октябрь-декабрь 2025 года, свидетельствуют данные его финансовой отчетности.

Выручка компании выросла на $100 млн, до $628 млн, совокупные активы увеличились на четверть по сравнению с показателем годичной давности и достигли $12,38 млрд. Общее количество клиентов компаний, входящих во Freedom Holding Corp., также почти удвоилось и составило 7,2 млн человек, а с учетом партнеров — и вовсе превысило 11 млн.

Показателен рост приложения Freedom SuperApp, объединяющего все сервисы экосистемы Freedom Holding Corp. для физлиц. За отчетный период число его активных пользователей увеличилось на 1,2 млн и составило 4,3 млн человек. По оценке Тимура Турлова, высказанной им в подкасте «Бизнес под капотом», с учетом текущей динамики прироста клиентской базы по итогам текущего года можно ожидать удвоение числа пользователей «суперапа». Это, в свою очередь, приведет к росту кросс-продаж и позитивно скажется на общей динамике группы.

Холдинг продолжает демонстрировать устойчивое развитие, улучшая свои финансовые и бизнес-показатели, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и новые регуляторные требования, говорится в пресс-релизе. Это удалось достичь благодаря гибкой стратегии и открытому подходу к инновациям, считает основатель и глава Freedom.

Знаковым событием за отчетный период стало подписание соглашения между правительством Казахстана, компанией OpenAI и Freedom Holding Corp., в рамках которого компания Турлова профинансирует покупку доступа 165 тысячам педагогов Казахстана к ChatGPT Edu — специальной образовательной версии ChatGPT с усиленными механизмами конфиденциальности и управления данными.

Также холдинг отметился крупными сделками на рынке слияний и поглощений. В рамках развития собственного телеком-оператора (Freedom Telecom) холдинг приобрел компанию «Транстелеком», владеющую масштабной инфраструктурой по всему Казахстану: семь центров обработки данных (ЦОДов), более 15 тысяч километров проложенных оптоволоконных кабелей, подразделения системной интеграции, кибербезопасности и др. В ноябре Freedom подписал соглашение с правительством Казахстана и корпорацией Nvidia о создании суверенного центра искусственного интеллекта мощностью 100 МВт. Общие инвестиции в проект составят $2 млрд.

Freedom Holding также строит собственные современные дата-центры. Так, в прошлом году началось возведение ЦОДа для компании Freedom Cloud — одного из крупнейших в регионе. Общие инвестиции в проект в специальной экономической зоне «Алатау» оцениваются в 175 млрд тенге ($324 млн). Другой крупный центр — Akashi — на 100 МВт и 4 тысячи стоек также финансируется холдингом. Он станет первым объектом уровня TIER IV в Центральной Азии. По словам Турлова, мировые интернет-гиганты уже бронируют мощности в строящихся объектах.

«Мы рассчитываем на рынок капитала Гонконга для привлечения финансирования двух инфраструктурных проектов Freedom Telecom — создание гипермагистрали передачи данных для пропуска трафика как альтернативного сегмента глобальной мировой транспортной сети Западная Европа-Юго-Восточная Азия и строительство центра обработки данных не ниже уровня Tier-III для хранения транзита и международного трафика», — писал Турлов в прошлом году в своем блоге.

Среди уже анонсированных инициатив — проведение дополнительного размещения акций (SPO) на Гонконгской фондовой бирже, а также выпуск долларовых облигаций объемом до $800 млн для инвесторов из США. Поскольку бизнесмен является крупнейшим акционером Freedom Holding с долей более 70%, «запаса прочности» под расширение акционерной базы вполне хватает. К слову, помимо Турлова совладельцами холдинга являются крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock c активами на $14 трлн, а также такие именитые банки, как JPMorgan и Morgan Stanley. Инвесторы оценивают Freedom в $7,5 млрд, что делает его одной из самых дорогих компаний в Казахстане и странах Центральной Азии.

В конце года Freedom Holding Corp. Тимура Турлова получила брокерскую лицензию для работы в ОАЭ, что позволит ей укрепить стратегическое присутствие на Ближнем Востоке. В 2026 году также планируется выход на новые рынки. В частности, возможна покупка банка в Турции и одной из стран континентальной Европы. Географическая экспансия позволит получить доступ к новой аудитории, что позитивно скажется на показателях Freedom Holding. А это значит, что новые финансовые рекорды не за горами.