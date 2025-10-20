Федеральная служба безопасности (ФСБ) России внесла проект указа президента, который подразумевает передачу ведомству контроля по регистрации и учету технических средств, предназначенных для скрытого получения информации и ее обработки. Текст проекта появился на портале проектов правовых актов, обратили внимание «Ведомости». Сейчас проект находится на стадии прохождения антикоррупционной экспертизы.

В пояснительной записке говорится, что ведомство получит право устанавливать порядок учета, регистрации, использования подобных средств, а также техническую документацию, которая связана с их производством. На данный момент учет таких устройств осуществляют сразу несколько ведомств.

Если инициативу примут, ФСБ получит полный контроль за их использованием, продажей, производством, импортом и экспортом. Согласно ст. 138.1 УК РФ (Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), к ним относятся системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств для доступа к информации без ведома ее обладателя.

Приборы с функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации, находящиеся в свободном доступе, к шпионским приборам относить не будут.

По данным издания, к таким средствам относят приборы и инструменты для прослушки: микрофоны, скрытые GPS-трекеры для отслеживания перемещений, а также модули для перехвата звонков и сообщений. Под регулирование также подпадут скрытые камеры, камеры с удаленным доступом, дроны, и другая робототехника для скрытой съемки.

В 2019 году Госдума приняла закон, который уточнил понятие подобных технических средств, за которые граждан могут привлечь к уголовной или административной ответственности по обвинению в шпионаже. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда пояснил, что ответственность за бытовые устройства с функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации или геолокации предусмотрена не будет. По его словам, уточнение термина необходимо, чтобы «избежать его широкого толкования в ущерб интересам граждан и защитит их права».