В Белгородской области задержали гражданина Украины, которого обвиняют в передаче данных спецслужбам этой страны о местах скопления российских военнослужащих для нанесения ракетно-бомбовых ударов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Белгородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина Украины 1990 года рождения, причастного к шпионажу в интересах противника», — сказано в релизе.

По версии спецслужбы, мужчину завербовало Главное управление разведки (ГУР) украинского Минобороны, чтобы он собирал сведения об обстановке в приграничной зоне. Это было сделано через один из иностранных мессенджеров и за обещанное денежное вознаграждение, отмечает ФСБ.

В частности, в одном из населенных пунктов украинец по заданию ГУР определил координаты скопления российских военных и боевой техники, которые через мессенджер направил своим кураторам. Эти данные были использованы для удара ВСУ по Белгородской области, в результате которого погибли люди, утверждают в ЦОС.

На опубликованных ФСБ видеокадрах задержанный, чье лицо заблюрено, рассказывает на камеру, что передавал разведданные «своему другу» на Украине, который «работает, как оказывается, в ГУР». Он называет фамилию этого человека — Максимов.

По его словам, этот «друг» после нанесения удара спрашивал, были ли жертвы и сколько. Завербованный узнавал это у местных жителей.

«Да, были жертвы, ну, скорые помощи были, это я точно знаю», — сказал мужчина.

Он добавил, что общался с этим человеком по телефону и через мессенджеры и получал от него деньги.

«Да, он мне присылал вознаграждение, получается, через игровые автоматы, ну я эти средства там же и оставлял», — рассказал он.

Следственный отдел управления ФСБ по Белгородской области возбудил уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Статья предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Задержанный находится под стражей.