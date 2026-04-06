Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт против высокопоставленного представителя органов власти Курской области, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы. По подозрению в его подготовке задержан уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины 1974 года рождения.

По информации ФСБ, мужчина вступил в контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны с целью сбора и дальнейшей передачи данных о объектах военной и гражданской инфраструктуры в Курской области. По заданию куратора он начал планировать подготовку теракта в отношении чиновника.

«Для этого он осуществил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области», — говорится в пресс-релизе.

Таким образом мужчина рассчитывал установить время, маршруты, способы прибытия и убытия, а также выбрать место размещения взрывного устройства, указывает ФСБ. Полученные фото- и видеоматериалы он, как утверждается, отправил представителю украинской спецслужбы с помощью мессенджера Telegram.

Сотрудники ФСБ задержали мужчину при попытке извлечь из тайника взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по следующим статьям УК:

ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта),

ст. 275 (госизмена),

ч. 1 ст. 30, ст. 277 (посягательство на жизнь государственного деятеля),

ч. 1 ст. 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления),

ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности),

ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе),

ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Мужчина дал признательные показания, ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.