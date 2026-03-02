ФСБ и СК совместно с МВД выявили и пресекли с 1 сентября 2025 года деятельность более 100 незаконных каналов связи, которые использовались для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность украинских спецслужб, мошенничество и другие преступления. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Представители российской спецслужбы отметили, что на территории 43 субъектов были задержаны более 200 человек, включая граждан других государств, которые участвовали в нелегальной деятельности с применением сим-боксов, а также в нелегальном распространении абонентских номеров россиян и регистрации интернет-аккаунтов за денежное вознаграждение.

«Изъято свыше 220 SIM-боксов, более 54 000 SIM-карт и SIM-чипов, использовавшихся в преступной деятельности», — говорится в тексте официального сообщения

В частности, в ноябре 2025 года Южный военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы администратора сим-бокса, в который была интегрирована сим-карта, использованная при регистрации аккаунта организатора теракта на Крымском мосту в WhatsApp.

В Следственном комитете также рассказали о задержании на территории Новой Москвы девушки, администрировавшей сим-бокс, через который велась координация действий при организации взрыва у здания ОМВД по району Орехово-Борисово Южное в декабре 2025 года. Тогда жертвами взрыва стали двое сотрудников ДПС.

Также была выявлена преступная группа, которая занималась обеспечением бесперебойной работы сим-боксов для массовых телефонных атак.

Благодаря действиям следователей и оперативных сотрудников правоохранительных органов в Московском регионе были задержаны 29 администраторов, операторов, активаторов и курьеров, занимавшихся организацией работы сим-боксов. По месту их проживания изъято более 2 тысяч сим-карт, сим-боксы и другие материалы, представляющие интерес для следствий.

На территории Владимирской области была раскрыта деятельность группировки, в которую входило не менее 10 человек, совершавших массовые обзвоны с целью хищения денежных средств, а также рассылавших ложные сообщения о минировании зданий. Организатор преступного сообщества был задержан в другой стране по запросу российской стороны, в настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.

В Удмуртской Республике была пресечена деятельность преступного сообщества, состоявшего из шести человек, а на территории Омской и Томской областей, Пермского края и Республики Северная Осетия — Алания были выявлены группировки из трех человек, участниками которых были в том числе и несовершеннолетние.

«В Республике Марий Эл, Красноярском крае, Воронежской, Иркутской и Нижегородской областях также изобличены подростки, причастные к аналогичным преступлениям. Есть и иные примеры в других субъектах», — добавили в СК.

В зависимости от обстоятельств и характера совершенных преступных действий, в отношении задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года: о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК России), организации деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением требований законодательства (ст. 274.4 УК России), организации деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации пользователя с целью получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса (274.5 УК России).

Помимо этого, было возбуждены уголовные дела о пособничестве заведомо ложному сообщению о теракте (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК России), мошенничестве (ст. 159 УК России) и организации деятельности преступного сообщества, а также участии в нем (ст. 210 УК России).