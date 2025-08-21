В Дагестане на границе с Азербайджаном задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) иностранец Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, который вез секретные документы, похищенные у сотрудника российского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Мужчина 1989 года рождения был задержан на автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» при попытке пересечь российско-азербайджанскую границу. Как отметили в ФСБ, Руфуллаев пытался вывезти из страны материалы служебного характера, добытые «в результате нападения на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса».

Во время опроса Руфуллаев признался, что взял документы и мобильный телефон из тайника в Курганской области для дальнейшей переправки на Украину. Он также рассказал, что действовал по указанию своего родного брата Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы 1981 года рождения, являющегося агентом СБУ.

Следственный отдел УФСБ по Дагестану возбудил уголовное дело в соответствии со ст. 276.1 («Оказание помощи противник в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации») УК России. Наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия, направленные на определение всех лиц, причастных к организации и совершению преступления, а также на выявление заказчиков.

Накануне в ФСБ сообщили, что в Брянской области были задержаны трое членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), еще троих диверсантов уничтожили.