В Брянской области сотрудники ФСБ вместе с Росгвардией и МВД задержали трех членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), еще трое диверсантов были уничтожены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, члены ДРГ планировали совершить диверсии и террористические акты на объектах транспортной инфраструктуры.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий трое диверсантов ликвидированы и трое задержаны», — говорится в сообщении ЦОС.

В ФСБ уточнили, что контроль и обучение членов группы происходило при участии «сотрудников западных спецслужб на Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии».

С места боестолкновения были изъяты шесть американских автоматических штурмовых винтовок с приборами для бесшумной стрельбы, 16 кг пластичного взрывчатого вещества производства Чехии, средства инициирования взрыва, гранаты и патроны «натовского образца», а также радиостанция для поддержания связи с руководством Главного управления разведки Минобороны Украины.

По данным ЦОС, задержанные дают признательные показания о причастности группы к подрывам в сентябре 2024 года железнодорожного полотна в Новооскольском районе Белгородской области, а также подготовке к другим терактам на территории России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 281 («Приготовление к диверсии»), решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, проводятся следственные действия для квалификации действий задержанных по статьям о незаконном обороте оружия и боеприпасов, незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, контрабанде оружия и взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о незаконном пересечении государственной границы России.

Позже командир ДРГ Александр Жук признался, что его группа подорвала ж/д переезд в Белгородской области.

«Могу сообщить, что в сентябре 2024 года моей диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв железнодорожного полотна на перегоне Волоконовка — Новый Оскол Белгородской области», — сказал он на видео, распространенном ФСБ.

Также он дал показания о подрыве автомоста в Брянской области в мае 2025 года.

«Мне известно, что минирование и подрыв в мае 2025 года автомобильного моста вблизи населенного пункта Выгоничи Брянского района осуществлена группой из военнослужащих Сил специальных операций Украины, командиром которой был капитан Салашак Максим Валерьевич, позывной Фокс», — сообщил Жук.

Кроме того, задержанный сообщил, что членов ДРГ готовили в специальных лагерях инструкторы из Великобритании и Канады.

«Перед заброской на территорию России мы проходили подготовку в специальных лагерях, где инструкторами были граждане Великобритании, Канады и других стран Европы», — сказал Жук.

Накануне ЦОС ФСБ сообщал о задержании в Удмуртии уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в «Крокус Сити Холле». На кадрах задержания, распространенных ведомством, видно, как прохожего задерживают на лесной дороге трое мужчин в экипировке работников коммунальных служб.

13 августа ФСБ сообщила о задержании в Кировской области россиянина, который «планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО». Как уточнили в ЦОС, мужчину поймали при попытке выезда в Московский регион.