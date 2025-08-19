В Удмуртии задержали уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который готовил поджог железнодорожного состава, а также оправдывал в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным службы, мужчина является «сторонником запрещенной в РФ террористической организации». При задержании в городе Глазове у него изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон с инструкциями по изготовлению «средств террора», карту объектов в районе планируемого теракта, а также переписку в Telegram с членами «международных террористических организаций», перечислили в ЦОС.

На кадрах задержания, распространенных ФСБ, видно, как прохожего задерживают на лесной дороге трое мужчин в экипировке работников коммунальных служб. Позднее двое сотрудников с нашивками «ФСБ» на спине ведут его со связанными руками головой вниз.

Следственный отдел УФСБ России по региону возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 205 УК) и о публичном оправдании или пропаганде терроризма через Интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК). За пропаганду терроризма задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Решением суда его отправили в СИЗО.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Кировской области россиянина, который «планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО». Как уточнили в ЦОС, мужчину поймали при попытке выезда в Московский регион.