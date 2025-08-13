В Кировской области сотрудники ФСБ задержали россиянина 2006 года рождения, обвиняемого во вступлении в украинскую террористическую организацию и подготовке диверсии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В отношении мужчины Следственным отделением УФСБ по региону было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.3 0, ч.2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), а также ст. 275 (госизмена) УК России. Он заключен под стражу. По совокупности преступлений подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«По указанию куратора, злоумышленник наносил проукраинские надписи в общественных местах и планировал совершить поджоги релейных шкафов Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО», — говорится в тексте сообщения службы.

Помимо этого, задержанному была поставлена задача заключить в Москве контракт с Министерством обороны России на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции с целью дальнейшего перехода на сторону ВСУ.

Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ при попытке выезда в Московский регион — на видео задержания, опубликованном ТАСС, сотрудники ФСБ ведут его в сторону служебной машины от железнодорожной платформы.

Сам задержанный рассказал, что по заданию кураторов он должен был при побеге «кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих», зафиксировав свои действия с помощью фото- или видеосъемки. По его словам, на украинской стороне его должны были встретить служащие пограничных войск Украины.