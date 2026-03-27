Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали троих чиновников администрации Сочи, в том числе вице-мэра города. Об этом сообщают ТАСС и РБК со ссылкой на источники.

По предварительным данным, были задержаны: замглавы Сочи Евгений Горобец, директор правового департамента Роман Рябцев и руководитель департамента муниципального земельного контроля Аслан Ачмизов. Причины задержания пока не раскрываются.

Горобец занял пост в августе 2024 года, он отвечает правовые, земельно-имущественные отношения, муниципальный земельный контроль и инвестиции. Он также контролирует работу департаментов Рябцева и Ачмизова.

В мэрии подтвердили РБК информацию о том, что к ним пришли силовики: «В администрации города Сочи проводились проверки силового ведомства. Данным мероприятиям органами местного самоуправления было оказано полное содействие».

Телеграм-канал 112 пишет, что у Горобца, Рябцева и Ачмизова проведены обыски, проверяется «их причастность к совершению противоправных действий». Каких именно, не уточняется.

ЗАМЕТКА ДОПОЛНЯЕТСЯ