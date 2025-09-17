Народный артист России Олег Газманов лишился накоплений, которые сделал за всю свою карьеру с прицелом на пенсию. Об этом в интервью РИА Новости заявил семейный юрист Роман Кузьмин. По его словам, деньги были отданы в виде займа Геворку Саркисяну, который втерся в доверие к певцу и его жене.

РБК уточняет, что Саркисян раньше работал в Федеральной налоговой службе (ФНС) России, а затем занимался инвестициями. В качестве примера его инвестпроектов издание называет детский парк профессий «Кидзания». В 2017 году предприниматель создал платформу для цифровых грузоперевозок Fura вместе с Филиппом Газмановым — пасынком Олега Газманова, сыном его жены от предыдущего брака с бизнесменом Вячеславом Мавроди (младшим братом создателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди).

Из рассказа юриста Газмановых Кузьмина следует, что в 2016 году Саркисян начал входить в круг родственников певца и прилагал усилия для того, чтобы о нем сложилось положительное мнение. Добившись этого, в 2019 году он получил от певца и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой крупный займ, утверждает юрист.

«Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал собеседник агентства.

Журнал StarHit утверждает, что Саркисян попал в круг Газманова через пасынка артиста, с которым познакомился в Лондоне в 2015 году на крупном благотворительном аукционе, а потом продолжил общаться в Москве и прошел двухнедельную стажировку в компании бизнесмена.

«Стартап сына Олега Газманова и его партнеров — Артура Жажояна и Геворка Саркисяна — привлек 600 миллионов рублей от фонда Fort Ross Ventures и группы инвесторов в 2022 году. Молодые бизнесмены вложили в Fura и свои средства, и в первый год прибыль исчислялась десятками миллионов долларов», — говорится в статье.

Потом, как пишет журнал, партнеры вместе запустили мобильное приложение. В 2022 году эксперты якобы оценивали их проект в $70-80 млн. «При правильном развитии бизнеса Fura могла принести владельцам сотни миллионов долларов», — уверяет StarHit.

Однако, по словам юриста Газмановых Кузьмина, на требование вернуть одолженные деньги Саркисян якобы заявил, что «непонятно куда их инвестировал» и потерял.

«А мы не инвестировали, просто дали ему займ», — утверждает адвокат.

В беседе с изданием 360.ru Кузьмин пояснил, что Саркисян «обещал вернуть деньги с процентами, но спустя четыре года только придумывал отговорки».

Юрист Газмановых сообщил РИА Новости, что Саркисян является российским гражданином, но в последние годы живет в США вместе с семьей, и там у него «дом и имущество». Юрист Газмановых убежден, что туда же были выведены занятые у артиста и его супруги денежные средства.

«Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал», — поделился адвокат семьи.

В какой-то момент, по его словам, Газмановы окончательно осознали потерю денег и решили подать заявление о мошенничестве в Следственный комитет России. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого в Москве задержали подозреваемого — ранее не судимого российского гражданина.

РИА Новости со ссылкой на знакомый с материалами дела источник сообщает, что задержанному вменяют несколько эпизодов преступной деятельности, включая и мошенничество с деньгами народного артиста. Мужчине уже предъявлено обвинение.

Сначала по ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу, но по заявлению его защиты апелляционная инстанция пересмотрела решение о мере пресечения и отпустила фигуранта под домашний арест. Кузьмин подтвердил агентству, что это и есть Саркисян.

По словам юриста Газмановых, после освобождения из СИЗО мужчину вновь арестовали — уже по второму уголовному делу о мошенничестве. Потерпевшими по нему, как сообщил адвокат, проходят друзья артиста, и «сумма ущерба там колоссальная». Кузьмин уточнил, что 24 сентября суд будет рассматривать апелляцию защиты Саркисяна и опять может перевести его под домашний арест. В таком случае, убежден представитель семьи Газмановых, обвиняемый может скрыться.