К 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по всему миру прошли памятные марши «Бессмертный полк». Участники пронесли по улицам городов портреты ветеранов и участников войны.

Куба

Гавана, Куба
В Гаване 8 мая более 300 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». С портретами ветеранов на улицы кубинской столицы вышли сотрудники российского посольства, соотечественники, а также кубинские школьники, которые изучают русский язык. Шествие традиционно прошло в районе Мирамар, где располагаются дипмиссии иностранных государств.

Участники марша несли портреты героев Великой Отечественной и фотографии трех кубинцев — воспитанников Ивановского интердома Энрике Вилара, а также Альдо и Хорхе Виво, которые воевали на стороне СССР. После начала Великой Отечественной 50 воспитанников интердома вступили в ряды Красной армии, 17 из них погибли.

В День Победы в предместьях Гаваны прошла торжественная церемония на Монументе советскому воину-интернационалисту. К могилам захороненных там солдат возложили венки и цветы.

Китай

Далянь, Китай
«Бессмертный полк» прошел 8 мая и на территории советского воинского кладбища в китайском городе Далянь. В нем приняли участие российские дипломаты, ученики школы при российском посольстве, члены международного патриотического движения «Победа 9/45», студенты, соотечественники и курсанты учебно-парусного судна «Паллада». Они возложили цветы к мемориалу, провели минуту молчания и осмотрели экспозиции, посвященные борьбе СССР и Китая против милитаристской Японии.

Япония

Токио, Япония
6 мая «Бессмертный полк» прошел в посольстве России в Токио. В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, в том числе сотрудники дипломатической миссии и торгового представительства, члены их семей, православное духовенство, а также соотечественники, проживающие в Японии. В акции также участие принял участие посол КНР У Цзянхао и представители дипмиссий дружественных стран.

Торжественные мероприятия завершились концертом под открытым небом ансамбля «Россиянка» школы имени Рихарда Зорге при посольстве России. Также на территории посольства работала полевая кухня.

Вьетнам

Ханой, Вьетнам
В Ханое более 500 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которую 7 мая организовало представительство Россотрудничества во Вьетнаме. Акция прошла на территории спецшколы Ханой-Амстердам, где углубленно изучают иностранные языки.

Участие в шествии приняли живущие в Ханое россияне и граждане других государств постсоветского пространства, а также вьетнамцы. Для них организовали выставку архивных фотографий, полевую кухню и возможность посадить деревья в рамках акции «Сад памяти».

Франция

Акции памяти «Бессмертный полк» 8 мая прошли и во Франции. В Париже, Безье и Монпелье участники шествия пронесли по улицам городов не только портреты ветеранов Великой Отечественной, но и знамя Победы, и флаги СССР.

Представитель организационного комитета «Бессмертного полка» в Париже историк Дмитрий де Кошко объяснил, что такие акции необходимы, чтобы напомнить французам об истории Второй мировой войны и вкладе СССР в победу.

«Надо напомнить, что все-таки не только американцы со своей высадкой победили нацизм. Они, нацисты, были побеждены всеми союзниками, и в основном Советским Союзом. Это надо напомнить, потому что этого больше нет в учебниках здесь. Люди не знают этого, иногда даже не слышали, что такое Сталинград», — приводит его слова ТАСС.

Традиционно шествие в Париже начинается с площади Республики и заканчивается торжественными мероприятиями на кладбище Пер-Лашез. Финишная точка в 2026 году осталась неизменной, а начало власти попросили перенести на одну из соседних площадей.

Германия

Берлин, Германия
9 мая шествие «Бессмертного полка» состоялось в Берлине. Участники прошли с портретами ветеранов от Бранденбургских ворот до Советского мемориала в Тиргартене.

Немецкие власти запретили демонстрацию советской и российской символики в памятные даты на трех крупнейших мемориалах — в Тиргартене, Трептов-Парке и Шенхольцер-Хайде. Ограничение коснулось и георгиевских лент, любых военных атрибутов от гимнастерок и пилоток до бутафорского оружия. Также под запретом оказалось исполнение военных песен и маршей.

Также «Бессмертный полк» прошел в Аугсбурге, Гамбурге, Кельне, Киле, Мюнхене, Штутгарте, Хомбурге и Хюрте. Во Франкфурте-на-Майне шествие прошло еще 3 мая, в основном участниками стали русскоязычные жители города. Здесь знамя Победы и военные песни запрещены не были — после окончания шествия на площади близ городской ратуши состоялся праздничный концерт.

США

Вашингтон, США
2 мая шествие «Бессмертного полка» состоялось в Вашингтоне. Участники — россияне и американцы — пронесли портреты ветеранов и участников Великой Отечественной, а также российские флаги и копии Знамени Победы от сквера Фаррагут вблизи Белого дома до мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. У мемориала Второй мировой войны шествие встретил живой оркестр. На протяжении всей акции участники исполняли песни военных лет на русском языке.

«Бессмертный полк» также прошел в Нью-Йорке, на территории жилого комплекса постоянного представительства России при ООН, в акции 5 мая приняли участие несколько десятков человек.

Швейцария

Женева, Швейцария
8 мая «Бессмертный полк» прошел в Женеве на площади Наций у штаб-квартиры ООН. В акции приняли участие более 100 граждан России и стран СНГ, которые живут и работают в Швейцарии, Германии, Франции и других странах Европы. Среди участников были члены байк-клуба «Ночные волки». Также на мероприятии присутствовали представители швейцарской и французской общественности, передает ТАСС.

Неизвестные в национальных флагах Украины пытались сорвать шествие: две женщины пели украинские песни и выкрикивали националистические лозунги.

Кипр

В Никосии торжественное шествие прошло 6 мая. Несколько сотен человек собрались у посольства России и под аккомпанемент Нижегородского губернского оркестра пронесли по центральной улице портреты родных, флаг России, Знамя Победы и георгиевскую ленту.

Украина

Хотя на Украине официально не проводится шествие «Бессмертный полк», люди самостоятельно возлагают цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в Одессе. СМИ сообщают, что Аллея оцеплена полицией, силовики проверяют желающих пройти к памятнику металлодетектором, а также выборочно изучают документы и телефоны.