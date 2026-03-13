Следственный комитет возбудил уголовное дело об осквернении мемориала после обнаружения синей краски вокруг памятника маршалу Георгию Жукову в Калужской области. Выяснилось, что краску возле статуи распылили многодетные родители, узнавшие, что в семье появится еще один ребенок — мальчик.

Инцидент произошел в деревне Стрелковка, где находится мемориальный комплекс «Родина маршала Г. К. Жукова». 10 марта Музей Жукова выложил на своей странице фотографии памятника маршалу, на подножии которого и на снегу вокруг видны следы синей краски. В музее это расценили как осквернение и вандализм.

«Этот поступок не имеет названия, особенно если учесть, что он совершен в год празднования 130-летия со дня рождения великого полководца, в тылу наших войск, борющихся с нацизмом на полях СВО. Для тех, кто это сделал, видимо, нет ничего святого», — заявили в музее.

12 марта Следственный комитет сообщил о возбуждении против «неустановленного лица» уголовного дела об осквернении мемориалов, посвященных защитникам Отечества во время Великой Отечественной войны (п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил калужским следователям доложить ему о ходе расследования «с учетом озвученных в публичном пространстве доводов».

В тот же день телеграм-канал «ЧП Обнинск» опубликовал видео, из которого следует, что баллоны с синей краской распылили родители с двумя сыновьями, узнавшие, что у них появится еще один мальчик. Таким образом семья, которую канал называет многодетной, отметила гендер-пати (вечеринка по случаю оглашения пола ребенка).

По данным «ЧП Обнинск», в баллонах была смывающаяся крахмальная краска. Семья распылила ее рядом с памятником Жукову «по неосторожности», не имея умысла осквернять монумент, утверждает канал.

Авторы сообщения выразили мнение, что возбуждение уголовного дела по факту инцидента — «явный перебор». В то же время они признали, что семья «нашла максимально неподходящее место для гендер-пати», поступила «глупо» и должна была убрать краску за собой.

Как указывает Baza, в сети мнение по поводу произошедшего разделилось: одни считают уголовное дело «слишком строгим последствием», другие не понимают, какая была необходимость проводить гендер-пати у памятника Жукову.