Басманный суд Москвы арестовал генерального директора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об избрании Шайдуллину меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Фигурант пробудет под арестом 1 месяц 19 суток. По вменяемой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Строительная компания «Автодор» — дочернее общество государственной компании «Российские автомобильные дороги». На сайте организации отмечается, что она выполняет полный цикл строительства крупнейших стратегических объектов. При этом «Автодор» не только использует собственные ресурсы, но и выступает в роли подрядчика.

Рамиль Шайдуллин возглавил «Автодор» в 2020 году. Он родился в семье строителя и рассказывал, что начинал свою карьеру «с самых азов».

«Помню мне <…> выдали красивую спецодежду и назначили сначала мастером-геодезистом. Я получал практические знания, которые потом очень пригодились в профессиональной деятельности», — говорил Шайдуллин.

С 2013 по 2015 год Шайдуллин возглавлял крупнейший в Набережных Челнах строительный холдинг «Камгэсэнергострой». Как отмечает издание Chelny-biz, с его назначения в компании началась серия рокировок.

В июле 2025-го Шайдуллин получил нагрудный знак «Почетный строитель России». Соответствующий приказ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.