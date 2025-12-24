На Мальдивах запрещено пить алкоголь вне курортов, купаться обнаженными, повреждать кораллы и провозить с собой вейпы и электронные сигареты. Об этом в интервью RTVI рассказал генконсул России в Мале Алексей Идамкин.

«Мальдивская Республика — это исламское государство, поэтому гостям следует с уважением относиться к местным обычаям и соблюдать законы страны. Здесь запрещено употреблять алкоголь в общественных местах (вне курортной зоны), купаться обнаженными (а также топлес), добывать и повреждать кораллы», — отметил российский дипломат.

По словам Алексея Идамкина, также запрещено находиться в открытых купальниках на общественных пляжах вне курортов и специально отведенных бикини-пляжей.

Кроме того, на острова нельзя привозить вейпы и электронные сигареты.

«Если эти продукты обнаружат, то их конфискует таможенная служба. Возможны и крупные штрафы», — предупредил генконсул.

А вот ввоз обычных сигарет (до 200 штук на человека) и устройств для нагревания табака, к примеру, «Айкос», не запрещен.

«При этом следует отметить, что мальдивцы весьма доброжелательны и позитивно настроены к России. Уровень преступности низкий, но определенные меры предосторожности необходимо соблюдать, особенно в местах большого скопления людей», — добавил Алексей Идамкин.

Власти Мальдив запретили ввоз вейпов и электронных сигарет в ноябре 2024 года, а спустя месяц под запрет попала и их продажа на территории республики.

В ноябре Мальдивская республика стала первой страной, которая ввела запрет на курение и покупку табачных изделий тем, кто родился позже 1 января 2007 года.