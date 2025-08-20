Генпрокуратура обратилась в Советский районный суд Махачкалы с требованием признать экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева*, его родственников экстремистским объединением, а также обратить в доход государства их активы стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости», РБК, «Коммерсантъ» и «Интерфакс».

Иск касается как самого бывшего парламентария, так и Магомедрасула Гаджиева (сына), Раисат Гаджиловой (сестры) и Нины Коломийцевой (сожительницы).

Помимо признания их экстремистским сообществом, надзорный орган также просит суд обратить в доход государства многочисленные объекты недвижимости в Москве, Подмосковье и Дагестане, которые оформлены на родственников Гаджиева* и чья стоимость превышает 2 млрд рублей.

В их числе здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы и участки в подмосковном Рождествено, где находится пансионат «Снегири» Управделами президента.

Кроме того, с «целью устранения источника финансирования экстремистской деятельности» Генпрокуратура просит лишить компанию «Сулакнеруд» (учредитель — сестра Гаджиева*) права на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане. По версии властей, прибыль от добычи полезных ископаемых нелегально выводится в США и Францию, где экс-депутату «принадлежит элитная недвижимость».

В качестве мер предварительной защиты по иску Генпрокуратура просит наложить арест на 100% долей в уставных капиталах «Сулакнеруд», а также ООО «Усадьба в Кадашах», ООО «Квинтэссэнс», ООО «Квинтэссэнс Ритэйл».

По словам источников РБК, Департамент государственной эффективности США, который ранее возглавлял Илон Маск, обнаружил, что экс-депутат получил от американских правительственных структур не менее $45 млн за раскрытие конфиденциальной информации.

По данным источника «Интерфакса», подача иска связана с тем, что Гаджиев*, находясь за границей, «поддерживает вооруженную агрессию киевского режима против России», оказывает финансовую помощь ВСУ, дискредитирует ВС РФ и «оправдывает незаконное санкционное давление на РФ».

«Находясь за рубежом, Гаджиев* выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на предоставление ему иностранного гражданства, о чем сообщил на видеозаписи, размещенной в сети «Интернет» и доступной неопределенному кругу лиц», — добавил источник.

По версии Генпрокуратуры, близкие Гаджиева* «выступают держателями принадлежащих ему активов, осуществляют управление ими, отвечают за их сохранность и капитализацию в целях дальнейшего использования в противоправных целях». Кроме того, в сокрытии активов Гаджиева* задействованы его отец, а также родители сожительницы.

Магомед Гаджиев* в 1998—2001 годах был замглавы управления министерства по налогам и сборам России по Дагестану, в 2001—2003 годах занимал такую же должность в Межрегиональной инспекции МНС России по Южному Федеральному округу.

С 2003 по 2021 год был депутатом Госдумы от «Единой России», сейчас проживает за границей. В мае 2023 года был признан иноагентом, вскоре был исключен из «Единой России» за «действия, дискредитирующие партию».

Глава Дагестана Сергей Меликов называл Гаджиева* «беглым предателем Родины» и заявлял, что тот причастен «к распространению клеветы, которая могла рассорить не только отдельных людей, а целые народы».

Кроме того, МВД России объявило Гаджиева* в розыск по обвинению в организации совершенного в 2011 году убийства ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова.

* Внесен Минюстом России в список иноагентов