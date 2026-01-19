Авиакомпания «Аэрофлот — Российские авиалинии» после вмешательства Генпрокуратуры выплатила около 1 млрд рублей компенсации за сверхурочную работу членам летных и кабинных экипажей. Об этом надзорное ведомство сообщило 19 января.

Как сказано в публикации, проверка, проведенная Московской межрегиональной транспортной прокуратурой, установила факты неполной оплаты сверхурочной работы экипажей и нарушения норм режима труда и отдыха.

«В целях восстановления их прав транспортной прокуратурой принят комплекс мер прокурорского реагирования, по результатам которых авиакомпанией произведены выплаты более чем 8 тысячам работников на сумму свыше 964 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В октябре 2025 года в «Аэрофлоте» была организована рабочая встреча Московской межрегиональной транспортной прокуратуры с представителями трудового коллектива авиакомпании. Как отчиталась ее пресс-служба, на встрече обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав и режима, а также защиты экипажей от авиадебоширов.

«Со стороны представителей руководства Аэрофлота было подчеркнуто стремление к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей», — говорилось в сообщении пресс-службы перевозчика.

Участвовавший во встрече президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал РБК, что «к многочисленным нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей» привела реорганизация и централизация планирования.

В частности, по его словам, летчики и бортпроводники выражали возмущение, что в нарушение закона графики работы по факту меняются менее чем за пять дней.

Кроме того, летчики экипажи жаловались на последствия введенной системы «многобазовости», когда, у летчиков «Аэрофлота», помимо Москвы, появляются «базы» в других городах и странах. Как пояснил Дельдюжов, это привело к тому, что время ожидания в промежуточном аэропорту при смене экипажа перестали засчитывать как рабочее и превратили в часы «отдыха на базе», который не оплачивается.

Таким образом летчики не только лишаются законных выплат, но получают увеличенную нагрузку при невозможности нормально отдохнуть, потому что ожидание пересменки на такой «базе» нельзя считать за полноценный отдых, отметил президент профсоюза. В результате «страдает безопасность полетов, ведь уставший экипаж — угроза для всех», подытожил он.