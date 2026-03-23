Президент Украины Владимир Зеленский настроен на заключение мирного соглашения, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, отметив, что это американский лидер Дональд Трамп помог преодолеть «мертвую точку» в переговорах с его российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление Рютте сделал в интервью программе Face the Nation на телеканале CBS News, состоявшемся 22 марта.

По словам генсека альянса, он провел полуторачасовую встречу с Зеленским в Лондоне, в ходе которой украинский президент подтвердил свое стремление к урегулированию конфликта. Рютте подчеркнул, что усилия Трампа по завершению войны имеют решающее значение, напомнив, что именно телефонный разговор американского лидера с Путиным в феврале 2025 года позволил сдвинуть процесс с мертвой точки.

Генсек также прокомментировал решение США временно снять санкции с российской нефти, которое, по некоторым оценкам, может принести России до $10 млрд. Отвечая на вопрос, не идет ли это на пользу Москве, Рютте признал, что Трампу приходится балансировать между разными интересами, но отказался комментировать отдельные элементы политики.

«Я не буду комментировать каждый элемент происходящего, но его усилия по успешному завершению войны в Украине имеют решающее значение. Он был единственным, кто смог сломать мертвую точку с Путиным, когда сделал первый телефонный звонок в феврале прошлого года, и он последовательно со своей командой делал все необходимое, чтобы оказывать это давление, конечно, на украинцев. Они хотят играть по правилам. Они показывают это», — заявил Рютте.

В ходе интервью генсек НАТО также оценил ракетный удар Ирана по острову Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская военная база. Дальность пуска составила около 4 тысяч километров, что стало самым дальним запуском иранских ракет за всю историю. Израильские официальные лица квалифицировали эти ракеты как межконтинентальные баллистические, способные достичь Берлина, Парижа и Рима.

На вопрос, разделяет ли НАТО эту оценку, Рютте ответил осторожно, но подчеркнул, что даже если это конкретное утверждение требует дополнительной проверки, сам факт приближения Ирана к обладанию таким потенциалом не вызывает сомнений.

«Мы не можем подтвердить это в данный момент, поэтому изучаем данный вопрос. Но если это окажется правдой, это лишнее доказательство того, что действия президента по ликвидации ракетного потенциала и ядерных возможностей Ирана имеют решающее значение. Если бы Иран обладал ядерным потенциалом вместе с ракетными возможностями, это представляло бы прямую экзистенциальную угрозу для Израиля, региона, Европы и стабильности во всем мире», — заявил Рютте.

Генсек альянса выразил надежду, что американский народ поддержит президента в его действиях, поскольку, по его словам, Трамп действует ради обеспечения безопасности во всем мире. На уточняющий вопрос, считает ли он, что Иран действительно может бомбить Берлин, Париж и Рим, Рютте ответил, что Тегеран находится в непосредственной близости от обладания такой возможностью.

Отдельно Рютте прокомментировал критику, которую Трамп недавно обрушил на европейских союзников по НАТО, назвав альянс «бумажным тигром» без Америки и раскритиковав союзников за нежелание помогать в открытии Ормузского пролива.

Генсек призвал учитывать логистику принятия решений, пояснив, что США в течение нескольких недель планировали операцию Epic Fury, но по соображениям безопасности не могли делиться деталями с союзниками.

Рютте сообщил, что с четверга 22 страны, включая большинство членов НАТО, а также Японию, Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию, Бахрейн и ОАЭ, объединились для координации действий по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

«Я понимаю разочарование президента тем, что это требует некоторого времени, но я также прошу об определенном понимании, потому что страны должны были подготовиться к этому, не зная — и по уважительным причинам — о первоначальном ударе по Ирану, но теперь они объединяются, чтобы обеспечить безопасность Ормузского пролива», — заявил Рютте.

На вопрос ведущей о том, не противоречит ли смягчение нефтяных санкций принципу «максимального давления» на Россию, генсек НАТО вновь указал на необходимость баланса интересов. В завершение интервью ведущая заметила, что пока неясно, готов ли Владимир Путин «играть по правилам», на что Рютте выразил уверенность в продолжающихся усилиях американской администрации по оказанию давления на обе стороны конфликта.