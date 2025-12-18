Вооруженные силы России освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6300 кв. км территории в 2025 году. Об этом заявил глава российского Генштаба Валерий Герасимов в ходе брифинга для военных атташе зарубежных стран, сообщает РИА «Новости».

Потери ВСУ на курском направлении составили 76 тысяч из числа наиболее мотивированных и квалифицированных украинских военных, а также иностранных наемников, рассказал он. При этом потери украинских войск в зоне ответственности группировки войск «Центр» превысили более 225 тысяч человек — «практически половина всех потерь ВСУ» за 2025 год в зоне специальной военной операции.

«Всего с начала этого года ОТГ ВСУ «Донецк» только в полосе ответственности группировки войск «Центр», которая действует на красноармейском и октябрьском направлениях, потеряла свыше 225 тысяч человек, 242 танка, более 2 200 боевых бронированных машин, 46 РСЗО и около 3 600 орудий и минометов», — уточнил Герасимов

Группировка войск «Центр» также освободила за год 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск. Глава Генштаба обратил внимание, что в ходе освобождения Красноармейска была организована операция по окружению группировки украинских войск, а на финальном этапе Вооруженные силы России за сутки брали сотни зданий в разных районах одновременно.

В настоящий момент, отметил он, продолжаются бои, направленные на освобождение Константиновки, где более половины городской территории уже находятся под контролем России.

Говоря об успехах российских войск в Сумской области, Герасимов рассказал об установлении контроля над 18 населенными пунктами, которые ранее служили для подготовки атак украинской армии на приграничные территории в Курской области.

По словам главы Генштаба, в настоящий момент группировка войск «Север» занимается созданием полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской области после уничтожения войск ВСУ, вторгшихся в Курскую область, и выдавливания их остатков на территорию Украины. Он также сообщил о завершении освобождения Волчанска и девяти других населенных пунктов в Харьковской области

Герасимов рассказал, что группировке войск «Восток» удалось взять под контроль около 2 тысяч кв. км и 89 населенных пунктов на запорожском направлении, где «практически без пауз» идут наступательные действия, при этом темпы наступления остаются на высоком уровне. Глава Генштаба отметил, что бойцы группировки войск «Восток» полностью освободили территорию ДНР в своей зоне ответственности.

Военнослужащие группировки «Днепр», в свою очередь, освободили семь населенных пунктов и смогли выйти к Орехову в Запорожской области, полностью обеспечив безопасность ЗАЭС, а в настоящий момент продолжают наступление в направлении Запорожья и расширяя контроль над островной зоной в дельте Днепра.

В то же время дезертирство военных на Украине приобретает массовый характер, так как ежемесячно расположение своих войск покидает до 30 тыс. человек, а общее число уголовных дел в этой категории превысило 160 тыс., заявил Герасимов.

Параллельно с этим, на Украине фиксируется снижение ежемесячно мобилизуемых. Их число сократилось в два раза только за ноябрь — с 28 до 14 тыс. человек. По словам главы Генштаба, подобная ситуация формирует устойчивую тенденцию к общему уменьшению состава войск ВСУ.

Несмотря на это, Киев перебросил 112 батальонов для стабилизации обстановки в Донбассе и остановки российского наступления с мая текущего года, сказал он. Для этих целей были выделены дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с прочих направлений. Одновременно с этим, Россия в 2025 году увеличила свой боевой состав Сухопутных войск благодаря двум общевойсковым дивизиям, артиллерийской и двум зенитным ракетным бригадам, отметил глава Генштаба.