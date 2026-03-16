Российские войска ведут активное наступление по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная».

Согласно его докладу, только за первые две недели марта под контроль российской армии перешли 12 населенных пунктов, среди них Резниковка, Голубовка, Каленики, Дробышево, Яровая и Сосновое. Кроме того, по словам Герасимова, практически полностью взята под контроль Александровка, а также продолжаются бои в районе Кривой Луки.

На правом фланге подразделения третьей армии успешно продвигаются в направлении Славянска, рассказал глава Генштаба. Он отметил, что линия фронта отодвинулась от Северска на запад более чем на 12 километров.

На краснолиманском направлении группировка «Запад» контролирует большую часть Красного Лимана. Под российским управлением находится свыше 60% территории Константиновки, активные боевые действия идут в ее пригороде Ильиновке, добавил Герасимов.

Группировка «Южная» продолжает давить на оборону противника. Украинские подразделения пытаются не допустить прорыва в районе славянско-краматорско-константиновского укрепрайона, сообщил Герасимов.

Подразделения группировки «Центр» занимаются созданием полосы безопасности в Днепропетровской области: бои идут за Новопавловку и Новоподгороднее. Эта же группировка ведет наступление в сторону Доброполья. По данным Герасимова, завершается взятие под контроль Гришино и Нового Донбасса, продолжаются бои за Белицкое.

Группировка «Север» продолжает формировать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, доложил глава Генштаба ВС России. По его словам, в марте там были взяты пять населенных пунктов — Бобылевка, Рогозное, Червоная Заря, Малая Бобылевка в Сумской области и Круглое в Харьковской.

Группировка «Восток» удерживает инициативу в восточной части Запорожской области и продвигается на запад, рассказал Герасимов. Группировка «Днепр» ведет наступление в направлении Запорожья. Под контроль взят населенный пункт Веселянка, продолжаются уличные бои в Орехове, заключил военачальник.

В феврале Герасимов уже докладывал об успехах после инспекции группировки «Центр». Тогда речь шла о взятии 12-ти населенных пунктов и более 200 квадратных километров территории.