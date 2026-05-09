Топливный кризис может сказаться на количестве авиаперевозок в Германии. Об этом рассказал в интервью изданию WELT глава Ассоциации немецких аэропортов Ральф Байзель.

Немецкие аэропорты ожидают сокращения пропускной способности и массовых отмен рейсов еще до того, как страну накроет реальная нехватка авиационного керосина. В худшем случае меры могут затронуть 20 млн пассажиров, особенно клиентов лоукостеров.

«Есть опасения, что будут отменены и другие рейсы, особенно бюджетными авиакомпаниями и в направления, менее популярные среди туристов», — заявил Ральф Байзель.

По словам главы ассоциации, в лучшем случае в 2026 году рост пассажиропотока остановится. При наихудшем сценарии некоторые аэропорты будут вынуждены снизить мощности на 10%. В этом случае часть направлений перестанут обслуживаться, полеты по другим направлениям станут реже и дороже.

Такой сценарий возможен не только в случае физической нехватки топлива. Главная проблема сейчас заключается в дороговизне авиационного керосина. По словам Байзеля, цены на топливо уже два месяца остаются вдвое выше, чем до начала конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не рассчитываем на нормализацию и в ближайшие месяцы. Даже если керосин будет доступен, многие авиакомпании не смогут выполнять рейсы по таким ценам и сохранять рентабельность», — заявил Байзель.

Расходы на авиационный керосин даже в обычное время составляют около трети от общих операционных расходов авиакомпаний. Увеличение затрат на топливо привело к тому, что на многих маршрутах перевозчики вынуждены работать в убыток.

В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупреждал, что авиатоплива в Европе может хватить на шесть недель. Страны Европы сильно пострадали в результате конфликта на Ближнем Востоке, так как получали оттуда около 75% импортного авиатоплива в мирное время. Из-за блокировки Ормузского пролива поставки практически прекратились.