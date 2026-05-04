Гильдия киноактёров США (SAG-AFTRA) достигла предварительного четырёхлетнего соглашения с крупнейшими киностудиями. Об этом сообщает Variety.

Переговорщикам удалось избежать повторения забастовок, которые парализовали Голливуд три года назад. Соглашение было заключено примерно через месяц после того, как Гильдия сценаристов Америки (WGA) объявила о своей предварительной сделке с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Как и в случае с WGA, SAG-AFTRA согласилась продлить стандартный трёхлетний срок контракта на один год, уступив желанию студий обеспечить более длительный период трудового спокойствия. В обмен на дополнительный год сценаристы получили 321 млн долларов на пополнение своего медицинского фонда. Что именно получил актёрский профсоюз за лишний год, пока не раскрывается, однако, по данным издания, в выходные AMPTP улучшил свои условия, что помогло закрыть сделку.

Соглашение ещё должно быть одобрено советом гильдии и ратифицировано членами. Условия не будут разглашаться до тех пор, пока совет не рассмотрит их в ближайшие дни.

Переговоры между SAG-AFTRA и AMPTP начались 9 февраля — почти за пять месяцев до истечения предыдущего контракта 30 июня. Стороны рассчитывали иметь достаточно времени, чтобы отчасти не усугублять глобальный спад в индустрии.

Ключевыми вопросами повестки стали искусственный интеллект и стриминговые отчисления — темы, которые также занимали центральное место во время забастовки 2023 года. Тогда гильдия добилась значительных защит от «цифровых двойников» (ИИ-аватаров, напоминающих реальных актёров), включая положения о согласии и компенсации. Однако профсоюз продолжает добиваться более жёстких ограничений в отношении синтетических персонажей, а также увеличения бонусов для актёров, снимающихся в успешных стриминговых шоу.