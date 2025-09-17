Гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в интервью программе «Легенда» на RTVI сказала, что гордится своей работой в кресле депутата Государственной Думы.

«Могу сказать, что своей работой в Государственной Думе я горжусь. Я отбиралась людьми своей области, которые мне доверили представлять [их]. Не поверите, до сих пор я получаю обращения, и иногда меня называют (или объявляют, правильнее сказать) «депутат Государственной Думы Светлана Хоркина». Я думаю, что это что-то значит», — заявила Хоркина.

Светлана Хоркина в 2007-2011 годах была депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

В августе фигурист и тренер Александр Жулин в интервью RTVI высказался о своих политических взглядах. Жулин признался, что «зафанател» от российского президента Владимира Путина и гордится его внешней политикой.