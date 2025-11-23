Белгородскую область покинуло около 60 тыс. человек, в основном это жители приграничных районов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе пресс-конференции.

Он пояснил, что показатель основан на числе граждан, открепивших полисы ОМС.

«Это порядка 60 тысяч человек. Большинство из них — это жители приграничных территорий. Точное количество уехавших мы назвать не можем, но в целом негативных последствий для экономики региона мы не фиксируем», — подчеркнул Гладков.

Губернатор уверен, что около 90% уехавших белгородцев «после окончания СВО обязательно вернутся домой».

При этом Гладков признал, что в текущих условиях невозможно обеспечить прежний уровень жизни 1,5 млн жителей области.

«Потому что те разрушения, которые у нас произошли за последние два месяца, они огромные. И возместить их на сегодняшний день мы не сможем. И если будут продолжаться удары, ситуация может быть крайне сложной. И поэтому мы делаем большое количество шагов», — сказал он.

Например, продолжил губернатор, это касается безопасности граждан на улицах. Среди мер, которые принимаются в этом направлении, он назвал установку аптечек в подъездах, оборудование укрытий, создание информационных телеграм-каналов и обучение оказанию первой медицинской помощи.

Мобильные котельные, отметил глава региона, установлены на важнейших социальных объектах, в первую очередь это больницы.

Говоря о ситуации с дефицитом топлива, которая наблюдается в некоторых регионах России, Гладков сообщил, что в Белгородской области такой проблемы нет, кроме приграничных районов.

«У нас возникали небольшие проблемы в приграничье. Баланс топлива на территории области был всегда положительным. У нас есть ресурс, есть инфраструктура, получили из Росрезерва дополнительные машины для перевозки топлива. Как будет ситуация развиваться — не знаю», — отметил руководитель области.

Также губернатор рассказал о ситуации с поврежденным жильем. По его словам, было разрушено около 5 тыс. домов или квартир, более 43 тыс. восстановлены. Однако, уточнил он, еще не все жители вернулись в свои жилища.

«Почему? Потому что опасно. <…> У нас есть большое количество населенных пунктов, которые мы отселили, которые практически полностью в результате обстрелов уничтожены, где проживать невозможно. И это большая боль для нас, потеря. Мы вынуждены были это сделать», — пояснил губернатор.

По его словам, сейчас ведется работа по восстановлению примерно 5,5 тыс. домов или квартир, и она будет продолжена и в следующем году.