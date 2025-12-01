В Кемеровской области по подозрению в получении особо крупной взятки задержан подполковник юстиции Николай Харитонов, возглавляющий следственный отдел, который занимается крупнейшими коррупционными делами в регионе, сообщил NGS42.RU. Это подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Харитонов является руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел в структуре Следственного комитета по Кузбассу. Факт получения им взятки выявило главное следственное управление при оперативном сопровождении ФСБ, сообщила Петренко.

По данным следствия, незаконное вознаграждение предназначалось за содействие фигурантам уголовного дела, которое расследуется отделом Харитонова. Теперь он сам стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК, за что максимально грозит 15 лет лишения свободы.

Петренко не уточнила сумму взятки и обстоятельства ее получения. Как она отметила, в рамках системной антикоррупционной работы следователи во взаимодействии с другими органами не только привлекают к ответственности чиновников, но и «всегда принципиально реагируют и на случаи коррупционного поведения сотрудников СК России».

«Всем подобным фактам дается объективная уголовно-правовая оценка вне зависимости от должности и былых заслуг тех, кто нарушил закон», — сказано в релизе.

Ранее NGS42.RU написал, ссылаясь на свой источник в силовых структурах, что речь может идти о взятке в размере более 80 млн рублей, которую Харитонов, по подозрениям коллег, мог получить от фигурантов дела, которое расследовал.

Собеседник портала уточнил, что задержание Харитонова может быть связано с расследованием коррупции в региональной медицине, по которому подозревается бывший главврач нескольких больниц Кемеровской области Михаил Ликстанов. Сайт называет его «серым кардиналом кузбасской медицины». В середине ноября NGS42.RU сообщал со ссылкой на источники, что Ликстанов успел уехать из России.

У Харитонова дома и на рабочем месте прошли обыски, в ходе которых, как узнал портал, нашли крупную сумму наличных денег. Источник не исключил, что эти средства могли быть частью взятки.