Глава сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, подтвердили в Белом доме. Причина его ухода не уточняется. Ожидается, что Дрисколл покинет должность в ближайшие дни.

«Секретарь Дрисколл чрезвычайно эффективно продвигал повестку президента Трампа по укреплению американской мощи, обеспечивая выдающееся руководство в ходе исторических военных операций, уделяя особое внимание боеготовности и боевой эффективности, а также содействуя переговорам между Россией и Украиной», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли.

По ее словам, американская армия стала «мощнее, чем когда-либо» благодаря работе Дрисколла с президентом и министром обороны США.

Как отмечает Stars and Stripes, решение об отставке принято после нескольких месяцев напряженности в отношениях Дрисколла с министром обороны Питом Хегсетом. Дрисколл считается близким другом вице-президента США Джей Ди Вэнса. Первым об его уходе сообщил The Wall Street Journal.

После отставки Дрисколла у сухопутных войск США не останется руководителя, утвержденного Сенатом. В апреле Хегсет отправил в отставку начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа, однако его преемник до сих пор не назначен. Дрисколл находился с семьей в отпуске в Северной Каролине, когда Джорджу предложили уйти в отставку. Вернувшись, Дрисколл сразу отправился к генералу домой.

«Мы вошли прямо в дом и все его обняли. Мы все очень уважаем генерала Джорджа. Я люблю генерала Джорджа», — рассказывал Дрисколл.

После ухода Джорджа обязанности начальника штаба армии временно исполняет заместитель начальника штаба генерал Кристофер ЛаНив. Он участвовал в боевых действиях и ранее был старшим военным помощником Хегсета. В начале года ЛаНив получил звание генерала. СМИ называют его наиболее вероятным кандидатом Хегсета на пост начальника штаба, однако, как сообщалось ранее в августе, его кандидатура может столкнуться с серьезным сопротивлением в Конгрессе, в том числе со стороны республиканцев.

В последние месяцы Хегсет отправил в отставку нескольких генералов и адмиралов. В апреле Пентагон объявил об уходе министра ВМС США Джона Фелана.

Дрисколл прослужил в армии около трех с половиной лет в качестве командира взвода кавалерийских разведчиков. В 2009 году он участвовал в операции в Ираке. После службы Дрисколл поступил в Йельскую школу права, где познакомился с Вэнсом. В 2020 году он баллотировался от Республиканской партии в Палату представителей США по 11-му округу Северной Каролины, но проиграл праймериз бывшему конгрессмену Мэдисону Коуторну.