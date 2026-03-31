В Уфе сотрудники ФСБ задержали врио гендиректора предприятия «Башкиравтодор», которое позиционирует себя как ведущее в дорожной отрасли Башкортостана. Александра Ликомаскина вывели из здания компании, причина этого и возможный процессуальный статус топ-менеджера пока неизвестны, сообщает UFA1.RU.

Ликомаскин только в начале марта был назначен временным главой «Башкиравтодора». Срок контракта прежнего гендиректора Ильдара Юланова истек 10 февраля нынешнего года, однако он фактически не исполнял обязанностей с ноября 2023-го, когда его задержали по делу о хищении более 150 млн рублей при реконструкции дорог.

В сентябре 2025 года суд приговорил Юланова к 9 годам заключения, однако 25 марта нынешнего года по результатам апелляции срок наказания ему сократили на два месяца, так что теперь он составляет 8 лет 10 месяцев.

В качестве смягчающих обстоятельств суд засчитал экс-гендиректору благотворительную помощь участникам военной операции на Украине и награждение почетными грамотами.

В середине марта 2025 года на имущество и счета Юланова, а также самого Ликомаскина суд наложил арест в рамках другого дела — о банкротстве «Башкиравтодора». Оно было возбуждено в феврале 2024 года по заявлению компании «Строительное управление № 5». Впоследствии к делу присоединились другие кредиторы, в том числе уфимский «Сколхимпром», также работающий в сфере автодорожного строительства.

Именно «Сколхимпром» инициировал разбирательство о привлечении руководителей и акционеров компании к субсидиарной ответственности в рамках этого дела. В компании оценили общий размер требований к должнику в сумму более 5 млрд рублей.

В июле 2025 года Арбитражный суд признал «Башкиравтодор» банкротом. В ноябре того же года конкурсным управляющим назначили Олега Рыкуса, однако Ликомаскин «сместил» того с должности руководства компанией, пишет UFA1.RU.

Уголовное дело о взяточничестве было возбуждено и в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, но расследование так и не довели до конца: в марте 2025 года его из-под домашнего ареста увезли в одну из столичных больниц, где он умер. Причиной смерти назвали тяжелое заболевание, с которым чиновник долго боролся.