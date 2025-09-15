Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова охарактеризовала интернет как «недружественную нам паутину». Такую оценку она дала в ходе брифинга о результатах Единого дня голосования, который транслировался онлайн.

«Никаких атак на ГАС “Выборы” 2.0 не было и быть не может, потому что она автономна <…> от интернета, этой глобальной паутины, недружественной нам», — заявила Памфилова.

При этом хакеры, по ее словам, более полумиллиона раз пытались атаковать все ресурсы, которые обеспечивали избирательный процесс.

«Со старта голосования было зафиксировано более 500 тысяч атак на наши ресурсы и 700 атак на инфраструктуру дистанционного электронного голосования», — сообщила глава ЦИК.

Она пояснила, что на структуры ДЭГ в этот раз было больше атак, чем на выборах президента в марте 2024 года, когда было зафиксировано 460 хакерских вторжений.

«Сработали на пятерку»

Накануне, в последний день трехдневного голосования, Памфилова рассказала о «беспрецедентной атаке на ресурсы ЦИК», в результате которых «лег интернет».

«В результате абсолютно нештатной ситуации на внешних сетях, у нас сложилось довольно непростое положение, то есть сайт ЦИК, видеотрансляция на сайте сейчас уже доступны в стабильном режиме, в полном объеме, но совсем недавно были в нестабильном режиме. То есть ряд операторов связи доступ к сайту ЦИК, к сожалению, не смог обеспечить», — сообщила она на воскресном брифинге (цитата по «Российской газете»).

По ее словам, на работоспособность системы ГАС «Выборы» и ДЭГ эти атаки не повлияли. Работу всех ресурсов ЦИК Памфилова оценила «на 100%, на пятерку».

«Консолидация вокруг Путина»

В ходе Единого дня голосования, который длился с 12 по 14 сентября, в 21 российском регионе выбрали губернаторов, в 11 регионах — депутатов местных парламентов.

Главы регионов либо сохранили места, либо утвердились официально, уже без приставки врио, как, например, Александр Хинштейн в Курской области или Денис Паслер — в Свердловской. Нигде не дошло до второго тура. С наивысшим результатом из всех победил глава Татарстана Рустам Минниханов (88,09%). Помимо него, выше 85% голосов набрал только Хинштейн (86,92%).

В областных думах уверенную победу одержали кандидаты от «Единой России». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выборы «прошли успешно», а высокие результаты действующих губернаторов говорят о консолидации общества вокруг Владимира Путина и его команды.