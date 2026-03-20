Принятый накануне законодательным собранием Еврейской автономной области (ЕАО) закон, запрещающий склонять женщин к аборту, связан напрямую с качеством жизни. Об этом в разговоре с KP.RU заявила глава региона Мария Костюк.

Необходимость изменений в законодательстве она объяснила тем, что врачи в областных поликлиниках и женских консультаций могут склонять пациенток к аборту. Теперь же правонарушением будут считаться уговоры, просьбы, подкуп или обман с целью склонить женщину к искусственному прерыванию беременности.

«Это неправильно. И вот сегодня закон этот принят. За склонение женщины к аборту, манипулирование ею к принятию этого решения… за это будет наказание административное», — заявила Костюк.

По ее словам, окончательное решение о прерывании беременности всегда принимайте женщина. Глава региона назвала важным, чтобы она могла чувствовать поддержку и уверенность в будущем, которую в случае необходимости сможет оказать государство.

Кроме того, она подчеркнула, что демография «напрямую связана с качеством жизни», в связи с чем в регионе разработали программу народосбережения.

Закон о запрете склонения к аборту в регионе вступит в силу 1 июня 2026 года. Под такими действиями понимаются уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман, убеждения и выдвижение требований, говорил председатель Общественной палаты ЕАО Анатолий Тихомиров.

При этом сообщение о наличии медицинских показаний к искусственному прерыванию беременности склонением к аборту считаться не будет. Авторы инициативы подчеркивали, что закон не запрещает аборты, а помогает предостеречь женщину от поступка, сопряженного с риском для здоровья.

За подобные действия будут предусмотрены следующие штрафы: до 5 тыс. рублей — для граждан, от 30 тыс. до 40 тыс. рублей для должностных лиц, от 150 тыс. до 200 тыс. рублей — для юридических лиц.

В ноябре 2025 года ТАСС со ссылкой на председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова сообщал, что частные клиники в 14 регионах отказались от лицензий на проведение абортов. Общее число таких учреждений составило 752.

Лукьянов тогда добавил, что власти всех 89 субъектов России поддержали инициативы по ограничению искусственного прерывания беременности. Кроме того, в более чем 40 регионах страны продолжается работа по привлечению частных медицинских организаций к отказу от данной практики.