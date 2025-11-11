В 14 регионах России частные медицинские организации прекратили осуществление процедуры прерывания беременности, отказавшись от соответствующих лицензий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федора Лукьянова.

Общее количество частных клиник, принявших такое решение, составляет 752 учреждения. По словам Лукьянова, инициативы, направленные на ограничение практики абортов, нашли поддержку со стороны властей во всех 89 субъектах России. Координационная работа по привлечению частных медицинских организаций к отказу от предоставления данной услуги в настоящее время продолжается более чем в 40 регионах страны, добавил он.

Как уточнил Лукьянов, в перечень российских субъектов, где частные клиники прекратили проведение абортов, вошли: Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Тверская области, республики Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува, а также Чукотский автономный округ.

Также было отмечено одобрение инициативы губернатора Смоленской области Василия Анохина, предполагающей перевод всех процедур по прерыванию беременности в государственные медицинские учреждения.

Днем ранее, 10 ноября, Анохин заявил о намерении ввести запрет на проведение абортов в частных клиниках на территории Смоленской области. В случае реализации этой инициативы, прерывание беременности в регионе станет возможным исключительно по медицинским показаниям в учреждениях государственной системы здравоохранения.

В мае на Петербургском международном юридическом форуме руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) выступила с предложением о внесении изменений в текст Конституции России для законодательного запрета абортов. Однако в ходе дискуссии на форуме эта идея не получила поддержки.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил отсутствие запрета на аборты в стране, указав на необходимость осторожного подхода в этой сфере и важность соблюдения прав и свобод женщин.

Незадолго до этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также заявляла, что запретительные меры в отношении абортов не могут решить демографические проблемы, в связи с чем государство не планирует двигаться в этом направлении. По ее мнению, подобные ограничения способствуют формированию нелегального рынка соответствующих услуг и могут привести к росту показателей материнской смертности.