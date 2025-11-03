Женщины, которые делают аборты, — это «серийные убийцы», а у врачей, которые проводят такие операции, «руки по локоть в крови». Об этом во время проповеди заявил рязанский епископ Скопинский и Шацкий Питирим (Творогов).

По его словам, аборт — это «один из самых страшных грехов, который совершается сейчас на Руси, да и на Украине тоже», а заинтересованы в этом прежде всего врачи.

«Сейчас у нас женщины не рожают, отказываются рожать. Но вот, слава Богу, руководство нашей страны озаботилось этим вопросом. И сейчас ограничивается количество абортов, не так легко это сделать. <> Сделали, чтобы невыгодно было врачам», — заявил священник.

Однако, продолжил епископ, кроме официальной статистики, согласно которой количество абортов снижается, есть еще некая «теневая», и ее уже «никто не подсчитывает».

«Женщины стали приходить по ночам и делать аборты, которые записываются как “ночной аборт”, “ночной выкидыш”, “ночная чистка” как угодно. Он не считается каким-то таким вот абортом, это каким-то таким уже медицинским назначением, но вот там статистика резко возросла», — заявил священнослужитель.

И формально «ничего не происходит» и соблюдается запрет, но «народ-то все равно идет», продолжил Питирим. Причину поступка женщин епископ никак не объяснил, лишь назвав их действия «убийством».

«Врач, который делает этот аборт, это же палач, у которого не просто по локоть, а руки [все] в крови, он сам весь в крови, он до самой макушки весь в крови погряз, этот палач. А эти женщины? А это серийные убийцы, и они так именно будут и осуждены за тот грех, который они совершают», — категорично высказался Питирим.

По его мнению, аборт — это «убийство своего собственного ребенка, это убийство человека». И точно так же, как общество осуждает серийных убийц, следует относиться и к тем женщинам, которые решили искусственно прервать беременность, убежден представитель РПЦ.

«Мы с вами осуждаем серийных маньяков, которые, как правило, одержимые бывают. А эти женщины не одержимые, они в здравом уме и отличной памяти, совершенно цинично, хладнокровно идут на это преступление, а потом еще и защищают свои права продолжать это убийство. А почему так происходит? А потому, что закон не запрещает этого, потому что общество не осуждает и не относится к ней как к убийце», — добавил Питирим.

По словам епископа, все изменилось с приходом революции, потому что до этого времени в России «страшно было женщине сделать аборт». Он также пообещал всем, кто искусственно прервал беременность, что они предстанут на «суде божьем» и «будут осуждены».

«И <…> она будет безответна, когда ей будут показаны эти растерзанные на куски дети, сожженные кислотой, эти погубленные души. Как она будет отвечать на страшном суде? А уж про гинекологов, про врачей я вообще не говорю. Какая страшная мука, какое наказание ждет их», — добавил священник.

Питирим добавил, что «самая последняя убийца должна прийти, приползти на коленях и каяться здесь, в кровь ободрать свои колени в покаянии, чтобы Господь простил ей этот грех».

«Всю жизнь посвятить на делание добрых дел, все имение свое отдать», — заключил он.

В октябре жительница Рязанской области Наталья Ключникова подала жалобу в прокуратуру на епископа Питирима за разжигание ненависти к женщинам. Об этом сообщил сам священник. Ключникова заявила, что представитель РПЦ в проповедях о недопустимости абортов и «развращающем влиянии порнографии» оскорбляет бездетные семьи и женщин, которые делают аборты по медицинским показаниям.

Питирим в ответ назвал ее «странной тетенькой» и предположил, что речь идет о женщине, которую штрафовали за дискредитацию армии и участие в несогласованных акциях.

В августе Питирим в ходе проповеди заявил, что за все беды ответственны «бесноватые упорные женщины», сделавшие аборт. Он также утверждал, что молодые пары не могут завести детей, потому что с детства увлекаются порнографией, а все страшные преступления происходят из-за неверия.

Епископ РПЦ также предрекал, что через искусственный интеллект с людьми будут общаться бесы и инопланетяне. Бороться с ними, по его мнению, можно только молитвами.