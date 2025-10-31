Русская Православная Церковь (РПЦ) приняла решение о создании текста молебна, направленного на «вразумление» женщин, рассматривающих возможность прерывания беременности. Его разработкой займется синодальный литургический комитет.

Инициатива принадлежит руководителю патриаршего совета по защите семьи, материнства и детства иерею Федору Лукьянову. Согласно информации, размещенной на официальном интернет-портале РПЦ, это предложение стало результатом анализа обращений, поступающих на имя предстоятеля Церкви.

Согласно документу Священного синода, литургическая комиссия должна завершить работу над текстом молебна к 1 декабря. Совершать такую службу планируется в ежегодном режиме 29 декабря по гражданскому календарю (11 января по юлианскому стилю) — в день церковного поминовения вифлеемских младенцев. В межпраздничный период проведение богослужения допускается по персональным прошениям верующих либо по усмотрению настоятелей приходов.

Принятое решение развивает комплекс мероприятий церковной политики, направленной на сокращение практики искусственного прерывания беременности в России.

Согласно ранее озвученным данным Федора Лукьянова, на сегодняшний день свыше 40 региональных субъектов реализуют меры по ограничению доступности абортивных процедур в негосударственных медицинских учреждениях, при этом 25 территориальных образований поддержали законодательные инициативы, запрещающие пропаганду прерывания беременности.