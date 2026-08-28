Более 80 миллионов гектаров земель в Центральной Азии уже подверглись деградации — это около четверти территории региона, что сопоставимо с четырьмя площадями Кыргызстана. Такие данные приводит новый доклад Global Land Outlook, который секретариат Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) подготовил для пяти стран региона — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

На территориях, где земля деградирует, живут почти 30 процентов населения региона — около 24 миллионов человек. Для сельских жителей это означает падение урожайности, истощение пастбищ и потерю доходов, а иногда и необходимость переезда. Авторы доклада оценивают ежегодный экономический ущерб от деградации земель в 2-6 миллиардов долларов.

Ситуацию усугубляет изменение климата: Центральная Азия нагревается примерно вдвое быстрее, чем планета в среднем. За последние 50 лет ледники региона — главный источник воды для местных рек — сократились примерно на треть, и это увеличивает риски для рек и оазисов.

Одно из самых заметных последствий — рост числа песчаных и пыльных бурь: жара и засуха высушивают почву, а ветер поднимает в воздух ее плодородный слой. Дополнительным источником пыли и соли остается высохшее дно Аральского моря, которое к началу 2000-х потеряло около 90 процентов объема; с его поверхности ежегодно поднимается от 15 до 75 миллионов тонн соли и мелкой пыли. Доклад относит почти 78 процентов территории Казахстана к зонам повышенного риска опустынивания.

Авторы доклада отмечают и позитивную динамику: на осушенном дне Арала высаживают саксаул, который закрепляет почву, а объем воды в северной части моря вырос с 2023 года с 18,4 до 23 миллиардов кубометров — в перспективе его планируют довести до 34 миллиардов.

Страны региона по-разному восстанавливают земли. В Кыргызстане все большую роль в управлении пастбищами играют местные сообщества: они устанавливают нормы выпаса и направляют собранные средства на инфраструктуру. Страна рассчитывает восстановить 300 тысяч гектаров к 2030 году. В Таджикистане на горных склонах закладывают сады, которые удерживают влагу и защищают населенные пункты от селей. В Узбекистане саксаулом засадили два миллиона гектаров осушенного дна Арала и используют капельное орошение на площади в миллион гектаров. Казахстан развивает углеродное земледелие, Туркменистан закрепляет подвижные пески и создает зеленые защитные полосы.

Авторы доклада рассматривают восстановление земель и как экономическую возможность: более половины из свыше 80 миллионов жителей региона моложе 30 лет, а каждый доллар, вложенный в восстановление, способен за 30 лет принести до пяти долларов отдачи за счет новых рабочих мест в лесном хозяйстве, ирригации и климатически устойчивом сельском хозяйстве.

Исполнительный секретарь КБО ООН Ясмин Фуад заявила, что инвестиции в состояние земель напрямую связаны с благополучием людей: они создают рабочие места, снижают миграционное давление и укрепляют доступ к воде. По ее словам, доклад — это не только анализ, но и призыв к совместным действиям: пыльные бури, реки и ледники не признают государственных границ.