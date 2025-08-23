Глава министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп подал в отставку после того, как правительство страны на последнем заседании не смогло принять решение о введении санкций против Израиля, пишет Guardian.

Дебаты по поводу санкций состоялись в нидерландском кабмине вечером 22 августа. В какой-то момент заседание вслед за министром иностранных дел бойкотировали его коллеги по центристской партии «Новый общественный договор» (NSC).

После заседания Велдкамп, который некогда был послом Нидердандов в Израиле, заявил информагентству ANP, что у него «недостаточно возможностей для принятия значимых дополнительных мер». «Мы живём в эпоху беспрецедентной геополитической напряжённости, когда дипломатия важна как никогда», — подчеркнул министр, объявляя о своем намерении покинуть пост.

Выступив в поддержку Велдкампа, партия NSC выпустила заявление о том, что ее партнеры по коалиции — правоцентристская Народная партия за свободу и демократию (VVD) и популистское Движение фермеров и граждан (BBB) — «отказываются признать тревожную ситуацию [в секторе Газа] и предпринять необходимые действия».

Эксперты ООН заявили 22 августа, что Газа и прилегающие к ней районы охвачены «полностью искусственным» голодом , смертность от которого будет расти в геометрической прогрессии. Это четвертый случай голода, официально признанный организацией Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) с 2024 года. В ее заявлении говорится, что свыше 500 тысяч человек в секторе Газа столкнулись с «катастрофическими условиями, которые характеризуются голодом, нищетой и смертью».

В четверг, 21 августа Нидерланды и 20 других стран подписали совместную декларацию, осуждающую планы Израиля по строительству незаконного поселения на Западном берегу. Критики этих планов утверждают, что поселение на 3,4 тысячи домов фактически разделит территорию напополам. В июле Нидерланды в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа запретили въезд крайне правым израильским министрам — Итамару Бен-Гвиру и Бецалелю Смотричу.

Ранее жители Нидерландов устроили массовые акции протеста с целью вынудить правительство принять значимые меры против действий Израиля в секторе Газа, продолжающиеся почти два года. В июне в демонстрации, прошедшей в Гааге, приняли участи от 100 до 150 тысяч человек. Это стало крупнейшей акцией протеста в стране за последние 20 лет.

В 2024 году по Нидерландам прокатилась волна антиизраильских конфликтов, включая нападения на болельщиков футбольной команды «Маккаби»(Тель-Авив). Нападавшие размахивали палестинскими флагами и выкрикивали лозунги против Израиля.

Сейчас в Нидерландах продолжается очередной правительственный кризис. В июне крайне правый политик Герт Вилдерс вывел министров своей партии из коалиции, которая в результате распалась. После этого страной управляет временная администрация, частью которой является партия NSC . Внеочередные выборы назначены на 29 октября. Предыдущий кризис власти в Нидерландах разразился всего два года назад из-за вопроса о предоставлении убежищ мигрантам.