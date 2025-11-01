Решение о возможном увеличении срока обучения в школах с 11 до 12 лет следует принимать только после тщательного анализа и широкой общественной дискуссии. Об этом заявил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

Он отметил, что были внедренные министерством общеобразовательные программы и календарно-поурочное планирование позволили сбалансировать нагрузку на учителей и школьников.

Кравцов напомнил, что идея увеличить срок обучения в школах возникла не впервые. Глава Минпросвещения отметил, что обсуждение этой инициативы требует учета мнений академического сообщества, преподавателей, специалистов из педагогической сферы и родителей учеников.

«Система образования очень чутко реагирует на любые изменения», — пояснил министр.

Увеличить срок обучения в российских школах на один год и начинать учебу с шести лет предложил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он указал, что в некоторых странах были проведены аналогичные реформы 20-30 лет назад, и выразил уверенность, что детский сад и подготовительные курсы не могут заменить для детей школьный вариант «системного образования».

Гриб также отметил, что уложить необходимый объем знаний в 11 лет «сложно» и призвал решить эту проблему в ближайшие сроки.

В 2017 году со схожей инициативой выступал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, который предлагал добавить в средних общеобразовательных учреждениях дополнительный класс для обучения по «узким специализациям».

Говоря об инициативах подобного рода, первый замглавы комитета Совета Федерации по науке Лилия Гумерова отметила, что не считает необходимым увеличивать срок обучения в школах, поскольку такое решение замедлит процесс профессиональной ориентации учащихся.