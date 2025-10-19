В России «назрела необходимость» увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он также заявил, что начинать учить детей следует с шести лет.

«12 и 6 лет — это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад», — отметил он.

По мнению Гриба, детский сад и подготовительные курсы не могут дать ребенку то «системное образование», которое предусмотрено в школе. Школьные знания, заявил собеседник агентства, это «основа для университетского и средне-профессионального образования», однако уложить этот объем в 11 лет «сложно».

Гриб подчеркнул, что решить этот вопрос необходимо в ближайшие годы и предложил подключиться к обсуждению педагогов и родителей.

Идея увеличить срок школьного образования предлагается в России не в первый раз.

Например, в 2017 году основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предлагал ввести в школах дополнительный 12 класс по «узким специализациям». Он предполагал, что таким образом школьники смогут «увидеть свою профессию и не ошибиться».

Позже с идентичным предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре Василий Власов (ЛДПР). Он отметил, что во многих странах есть 12-летнее школьное образование, а в России, по его словам, последние четыре класса можно «разделить на две части»: «Шесть месяцев — учебный план, три месяца — летние каникулы и три месяца — практика».

По словам Власова, это позволит подросткам лучше подготовиться и понять, какую специальность они хотят получить.

Его инициативу прокомментировала первый замглавы комитета Совета Федерации по науке Лилия Гумерова. Она заявила, что не видит смысла увеличить обучение на еще один год в школах, так как это, по ее словам, затормозило бы процесс профориентации юношей и девушек. Она отметила, что существующая система образования — «вполне приемлемый гармонизированный вариант».

