Законопроект о бесплатном горячем питании с сентября 2026 года для всех учеников школ внесли в Госдуму парламентарии разных фракций, сообщил RTVI депутат Дмитрий Гусев.

«Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит — в будущее страны», — сказал Гусев.

Сейчас бесплатным одноразовым горячим питанием в школах обеспечены только ученики начальных классов. Парламентарии предлагают расширить право на бесплатный горячий прием пищи на учеников по 11 класс включительно.

Законопроект предусматривает, что питание предоставляется всем детям без учета доходов семьи или социального статуса за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

В случае принятия закона нормы вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Еда и здоровье

О горячем бесплатном питании для всех школьников просили родители, рассказал RTVI соавтор законопроекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Бесплатное горячее питание в школах — это вопрос даже не столько денег, сколько вопрос здоровья наших граждан. Дети в школах предпочитают снеки, чипсы, шоколадки, бутерброды, все это потом приводит к различным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, различным гастритам, язвам», — привел аргументы парламентарий.

Авторы законопроекта также обратили внимание на «многолетний опыт наблюдений педагогов и врачей», который показал, что «школьники, не потребляющие во время учебного дня горячую пищу, быстрее утомляются, чаще жалуются на головные боли, на усталость, на боли в желудке, плохое настроение и пониженную работоспособность». Болезни желудка среди детей школьного возраста занимают второе место после заболеваний опорно—двигательного аппарата, обеспокоены в Госдуме.