Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, обратилась к украинским властям с рядом рекомендаций по экономической политике. Ее заявления прозвучали на фоне энергетического кризиса в стране, сопровождающегося перебоями в подаче электроэнергии и отопления.

Георгиева призвала Киев отменить субсидии на электроэнергию и отопление. Она отметила, что фонд понимает причины, по которым государство идет на такие меры поддержки населения в текущих условиях, однако подчеркнула, что для обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильности от этой практики необходимо отказаться.

«До сих пор субсидируется электроэнергия, отопление. Мы знаем, почему страна это делает, но от этого нужно избавиться. Еще есть с точки зрения фискального положения над чем работать», — отметила Георгиева.

Параллельно глава МВФ указала на необходимость реформирования налоговой системы. По ее словам, требуется работать над более справедливым распределением налогового бремени, что является сложной, но обязательной задачей. Эти шаги фонд рассматривает как ключевые для укрепления фискальной ситуации Украины.

«Оглядываясь на историю моей страны (Болгарии. — Прим RTVI), могу сказать, что она была очень болезненной. После эйфории от исчезновения коммунизма пришла суровая реальность: экономическое восстановление требует жертв. Поэтому это первостепенная проблема — незавершенные дела», — рассказала она.

Помимо конкретных экономических мер, Георгиева обратилась к украинскому обществу с метафорическим призывом к уверенности и сплоченности.

«Вы должны верить в себя как во льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение», — заявила она, добавив, что говорит это, опираясь на опыт своей родной страны.

Она призвала оставить в стороне внутренние разногласия и «навсегда похоронить коррупцию», утверждая, что именно такой путь ведет к успеху.

Эти заявления прозвучали вскоре после визита главы МВФ в Киев, который не принес немедленных результатов. На прошлой неделе Верховная Рада Украины не смогла принять пакет законопроектов, согласованных с фондом, что, по оценкам наблюдателей, осложняет дальнейшее сотрудничество и перспективы получения нового кредитного транша. МВФ продолжает настаивать на выполнении своих условий, ключевым из которых остается повышение налоговых поступлений в бюджет.

Договоренности Украины и МВФ о новом финансировании

В ноябре 2025 года правительство Украины и МВФ достигли договоренности об увеличении объема финансовой поддержки в рамках действующей программы расширенного кредитования (Extended Fund Facility, EFF). Согласно оценкам экспертов фонда, суммарная потребность Украины в привлечении внешнего финансирования для покрытия бюджетного дефицита в 2026—2027 годах составляет около $136,5 миллиардов.

В качестве условия для продолжения сотрудничества и получения траншей МВФ выдвинул Киеву ряд требований по проведению экономических реформ. Фонд настаивает на утверждении и строгом выполнении государственного бюджета, предусматривающего реализацию утвержденной стратегии реструктуризации суверенного долга, а также на активизации борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Конкретные шаги, ожидаемые от украинских властей, включают расширение налоговой базы за счёт введения налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, ликвидацию существующих таможенных лазеек, позволяющих минимизировать платежи, и отмену избыточных льгот по налогу на добавленную стоимость (НДС).