В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб бывший руководитель отделения «Молодой гвардии» «Единой России» в Находке Альберт Умаров. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель движения Антон Демидов.

По его словам, Умаров проходил службу в звании рядового и был оператором отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты.

«Сегодня нам стало известно о гибели в зоне СВО нашего товарища, руководителя местного отделения “Молодой гвардии” в городе Находке Альберта Умарова», — написал глава движения 20 марта.

Демидов от лица «Молодой гвардии» выразил глубокие соболезнования семье, близким и друзьям погибшего.

Альберт Умаров возглавлял находкинское отделение МГЕР, которое входит в структуру партии «Единая Россия» и занимается поддержкой молодежных и патриотических инициатив, и неоднократно принимал участие в официальных городских мероприятиях. После его ухода на СВО в 2022 году находкинское отделение молодежной организации возглавила Вероника Притула.