Министр обороны США Пит Хегсет отдал приказ сотням высокопоставленных генералов и адмиралов страны в срочном порядке прибыть на базу американской морской пехоты, расположенную в Куантико, штат Вирджиния, во вторник. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на несколько осведомленных источников.

Цель встречи остается неизвестной, а само решение вызвало «растерянность и тревогу» на фоне увольнения нескольких высокопоставленных офицеров администрацией президента США Дональда Трампа ранее в этом году.

Более десятка собеседников издания подтвердили рассылку «крайне необычной директивы» практически всем высшим военным чинам, вне зависимости от их местонахождения. Издание отмечает, что приказу предшествовало объявление командой Хегсета о планах по масштабной консолидации военного командования.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл также подтвердил намерение министра обороны обратиться к высшему военному руководству, не приводя каких-либо подробностей о сути обращения. При этом он не выразил озабоченности в связи с публикацией издания о «необычном» приказе министра.

Источники WP обратили внимание, что директива главы Пентагона касается всех офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также их высокопоставленных советников в ВМС США, под командованием большинства из которых находятся сотни и тысячи рядовых военных. Приказ не распространяется на высших офицеров, занимающих штабные должности.

При этом собеседники издания признались, что не помнят аналогичного случая, когда глава Пентагона отдал бы распоряжение о сборе столь значительного количества генералов и адмиралов подобным образом, и выразили опасение в связи с обеспечением безопасности.

«Люди очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — отметил один из источников.

Помимо этого, часть опрошенных по этому поводу лиц выразили сомнение в целесообразности подобной «импровизированной» встречи. Они также заявили, что если в ходе собрания «что-то случится, это просто сократит командование», в то время как Тихоокеанский регион останется без генералов и флагманов.

В мае Хегсет дал распоряжение о сокращении около 100 генералов и адмиралов и призвал к сокращению не менее, чем 20% «четырехзвездных» офицеров на действительной службе и среди генералов Национальной гвардии, а также 10% от общего числа генералов и адмиралов в вооруженных силах.