Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выступил за введение для школ действенного механизма отчисления учеников за систематическое неудовлетворительное поведение. Об этом он заявил по итогам заседания рабочей группы СПЧ по образованию.

Фадеев подчеркнул, что главная цель введения оценки за поведение — защита учителя. По его словам, школа и педсовет теоретически уже сегодня имеют право на отчисление неисправимого хулигана, однако на практике это происходит крайне редко. Глава СПЧ считает необходимым создать четкий правовой инструмент, который позволит применять эту меру в исключительных случаях.

«Каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано, например, отчислением из школы. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности. Отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия — нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки», — заявил Валерий Фадеев.

Он также отметил, что в экспертном сообществе ведутся дискуссии о том, должна ли оценка по поведению влиять на дальнейшую образовательную траекторию ученика, например, на поступление в вузы. Однако приоритетом, по его мнению, остается именно защита педагогов и учебного процесса от деструктивного влияния.

Это обсуждение проходит в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина, который по итогам заседания СПЧ в декабре 2024 года дал распоряжение проанализировать целесообразность введения в школах оценки за поведение.

Пилотная апробация этой системы началась с сентября 2025 года. Участвующим в эксперименте образовательным учреждениям предоставили право выбора одной из трех возможных форм оценивания: традиционной пятибалльной шкалы, зачетной системы или трехбалльного формата.

В середине января Минпросвещения России представило проект ведомственного приказа, который вводит в школьную практику выставления оценок за поведение учеников. Согласно документу, предлагается оценивать соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка, дисциплины во время учебных занятий и общепринятых норм поведения в стенах образовательного учреждения.

В конце декабря лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой о введении административной ответственности за оскорбление школьных учителей. Политик заявил, что ключевая цель данной меры — не кара, а профилактика конфликтов и создание атмосферы уважения в образовательной среде.